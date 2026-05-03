В Польше отреагировали на перемирие от Путина на 9 мая: будут ли давить на Зеленского

В Польше жестко раскритиковали предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу однодневного перемирия 9 мая в войне России против Украины. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал такую инициативу "абсурдной" и заявил, что Варшава не поддерживает подобные форматы прекращения огня.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества прокомментировал предложенное Путиным перемирие на 9 мая. По его словам, Польша не намерена убеждать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться на такие условия Кремля.

"Но это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такого типа предложения. Если была бы возможность перемирия и прекращения кровопролития не на несколько десятков часов, только потому, что так удобно Путину, а как вступление к серьезным мирным переговорам, тогда, конечно, Польша будет поддерживать это всеми силами", — сказал Туск.

Отдельно Туск акцентировал важность сотрудничества с Украиной не только в восстановлении, но и в сфере безопасности. Польский лидер напомнил о предстоящей международной конференции в Гданьске, где будут обсуждаться вопросы восстановления Украины и укрепления региональной стабильности.

Напомним, что Владимир Путин предложил временное прекращение огня на период празднования 9 мая в России во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле утверждают, что Вашингтон якобы положительно оценил эту инициативу.

