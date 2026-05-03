Путін та Трамп зійшлися в одному питанні щодо України: у Кремлі зробили заяву

У Кремлі заявили про нібито збіг позицій лідерів США та РФ щодо оцінки дій України. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Володимир Путін та Дональд Трамп під час телефонної розмови "схожим чином" оцінили ситуацію навколо Києва.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним відповів на кілька питань, зокрема щодо розмови Путіна і Трампа. За його словами, сторони нібито не мають суттєвих розбіжностей у трактуванні подій пов’язаних з війною Росії проти України.

"Президент РФ Володимир Путін і американський голова Дональд Трамп у розмові схожим чином оцінили поведінку київського режиму", — заявив Пєсков.

Офіційної реакції з Вашингтона щодо слів Пєскова наразі немає.

Нагадаємо, що телефонна розмова між Путіним і Трампом тривала понад півтори години та стала дванадцятою від початку другого президентського терміну Трампа у 2025 році. Окрім теми України, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, економічні відносини між країнами та іранське питання. У Кремлі підкреслюють, що розмова відбулася оперативно, однак не пов’язують її з будь-яким покращенням міжнародної ситуації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що відбувається між Зеленським і Трампом: з'явилися несподівані деталі. Як пояснив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, між Зеленським і Трампом зростає напруженість. Однак, за його словами, можливе покращення відносин між лідерами обох країн.

Також "Коментарі" писали про початок кінця для Путіна. Рейтинг російського диктатора рекордно обвалився і почалися "бунти" в Росії.