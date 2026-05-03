logo_ukra

BTC/USD

78394

ETH/USD

2311.57

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща В Польщі відреагували на перемир’я від Путіна на 9 травня: чи будуть тиснути на Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

В Польщі відреагували на перемир’я від Путіна на 9 травня: чи будуть тиснути на Зеленського

Дональд Туск назвав ідею перемир’я 9 травня абсурдною. Польща не підтримує короткострокове припинення вогню від Росії.

3 травня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Польщі жорстко розкритикували пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо одноденного перемир’я 9 травня у війні Росії проти України. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск назвав таку ініціативу "абсурдною" і заявив, що Варшава не підтримує подібні формати припинення вогню.

В Польщі відреагували на перемир’я від Путіна на 9 травня: чи будуть тиснути на Зеленського

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти, прокоментував запропоноване Путіним перемир’я на 9 травня. За його словами, Польща не має наміру переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови Кремля.

"Але ж це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин, лише тому, що так зручно Путіну, а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами", — сказав Туск.

Окремо Туск акцентував на важливості співпраці з Україною не лише у відбудові, а й у сфері безпеки. Польський лідер нагадав про майбутню міжнародну конференцію в Гданську, де обговорюватимуть питання відновлення України та зміцнення регіональної стабільності.

Нагадаємо, що Володимир Путін запропонував тимчасове припинення вогню на період святкування 9 травня в Росії під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі стверджують, що Вашингтон нібито позитивно оцінив цю ініціативу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на ідею Путіна про перемир'я на 9 травня.

Також "Коментарі" писали, що Путін та Трамп зійшлися в одному питанні щодо України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4119175-peremira-lise-dla-provedenna-paradu-na-9-travna-u-moskvi-e-absurdom-tusk.html
Теги:

Новини

Всі новини