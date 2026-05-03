В Польщі відреагували на перемир’я від Путіна на 9 травня: чи будуть тиснути на Зеленського

У Польщі жорстко розкритикували пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо одноденного перемир’я 9 травня у війні Росії проти України. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск назвав таку ініціативу "абсурдною" і заявив, що Варшава не підтримує подібні формати припинення вогню.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти, прокоментував запропоноване Путіним перемир’я на 9 травня. За його словами, Польща не має наміру переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови Кремля.

"Але ж це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин, лише тому, що так зручно Путіну, а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами", — сказав Туск.

Окремо Туск акцентував на важливості співпраці з Україною не лише у відбудові, а й у сфері безпеки. Польський лідер нагадав про майбутню міжнародну конференцію в Гданську, де обговорюватимуть питання відновлення України та зміцнення регіональної стабільності.

Нагадаємо, що Володимир Путін запропонував тимчасове припинення вогню на період святкування 9 травня в Росії під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі стверджують, що Вашингтон нібито позитивно оцінив цю ініціативу.

