В Польше жестко раскритиковали Путина и сказали, можно ли с ним договориться

Кремлевский диктатор может пойти на то, чтобы принять решение о завершении войны в Украине, однако для этого нужно чтобы он понял, что не сможет победить, заявил Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский

По его словам, вряд ли можно договориться с кремлевским диктатором о прекращении войны через какие-то мирные соглашения.

"Проблема с президентом Путиным в том, что он не придерживается слова и абсолютно ненадежен",

– подчеркнул польский министр.

В этом контексте Сикорский напомнил, что Российская Федерация была среди подписантов Будапештского меморандума. Она обещала уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом, подчеркнул глава МИД Польши, РФ сама же и нарушила свое обещание.

По словам министра, трудно доверять человеку, который уже нарушал ранее заключенные соглашения, а теперь уверяет, что все, казалось бы, будет по-другому.

Кроме того Сикорский подчеркнул, что Запад приложил максимум усилий, чтобы не допустить полномасштабного вторжения России в Украину, однако вся эта дипломатия не помогла остановить Путина. По его словам, похоже, что кремлевский диктатор уважает исключительно язык силы – экономической или военной. Как говорит Сикорский, используя именно эти "аргументы", можно попытаться убедить Путина в ошибочности его решения вторгнуться в Украину.

"Только тогда есть какой-то шанс на мир",

– подчеркнул польский министр.

Примечательно, что такое же мнение разделяет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что за последние 2,5 года половина мира пыталась сделать все для того, чтобы убедить кремлевского диктатора перестать наносить страдания Украине. Министр считает, что именно поэтому против РФ нужно усилить санкции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не собирается останавливать войну в Украине. В частности, Сергей Шойгу даже заказал дополнительное вооружение для фронта.