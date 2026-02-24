В Польше жестко высказались о передаче украинских территорий РФ

Украина не должна соглашаться на мир "любой ценой" и идти на территориальные уступки России. Такую позицию в интервью "Укринформу" озвучил первый президент независимой Польши Лех Валенса.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на тяжелые испытания и потери, Киев не имеет права отступать или отдавать даже часть своей земли в обмен на гарантии безопасности.

"Ни миллиметра назад", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможных компромиссах в рамках мирных переговоров.

Валенса убежден, что единственным реальным выходом для Украины является максимально быстрое вступление в Евросоюз. Альтернативные сценарии, по его мнению, будут заведомо проигрышными. Он напомнил, что во время своей каденции активно продвигал курс Польши на интеграцию в ЕС и НАТО, иначе, считает он, его страну могла бы постигнуть судьба Украины. Более того, политик признался, что рассчитывал двигаться в этом направлении вместе с Киевом, но не получил второго президентского срока.

Говоря о будущем России, Валенса заявил, что проблема заключается не только в конкретных лидерах, а в самой политической системе. Мир, по его мнению, должен способствовать ее трансформации. В противном случае, даже если Украина победит, через десять лет Россия может вновь стать источником войны.

Он также отметил, что длительное пребывание одного лидера у власти создает угрозу для международной безопасности и призвал к жестким ограничениям президентских сроков. В контексте возможной децентрализации России Валенса добавил, что народы страны должны переосмыслить собственную историю и роль своих правителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



