У Польщі жорстко висловилися про передачу українських територій РФ

Україна не повинна погоджуватися на світ за будь-яку ціну і йти на територіальні поступки Росії. Таку позицію в інтерв'ю "Укрінформу" озвучив перший президент незалежної Польщі Лех Валенса.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

За його словами, незважаючи на важкі випробування та втрати, Київ не має права відступати чи віддавати навіть частину своєї землі в обмін на гарантії безпеки.

"Ні міліметра тому", — наголосив він, відповідаючи на питання про можливі компроміси у рамках мирних переговорів.

Валенса переконаний, що єдиним реальним виходом для України є якнайшвидше вступ до Євросоюзу. Альтернативні сценарії, на його думку, будуть свідомо програшними. Він нагадав, що під час своєї каденції активно просував курс Польщі на інтеграцію до ЄС та НАТО, інакше, вважає він, його країну могла б осягнути доля України. Більше того, політик зізнався, що розраховував рухатися у цьому напрямку разом із Києвом, але не отримав другого президентського терміну.

Говорячи про майбутнє Росії, Валенса заявив, що проблема полягає не лише у конкретних лідерах, а й у самій політичній системі. Світ, на його думку, має сприяти її трансформації. Інакше навіть якщо Україна переможе, через десять років Росія може знову стати джерелом війни.

Він також зазначив, що тривале перебування одного лідера при владі створює загрозу для міжнародної безпеки та закликав до жорстких обмежень президентських термінів. У контексті можливої децентралізації Росії Валенса додав, що народи країни мають переосмислити власну історію та роль своїх правителів.

