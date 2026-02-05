У Польщі жорстко висловилися про нові вимоги Кремля щодо України

Російський диктатор Володимир Путін вимагає навіть ті території, які не може захопити його армія. Росія наразі витратила на війну трильйон доларів та втратила понад мільйон солдат. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Польщі зазначив, що Росія вела війну проти Польщі, окупувала країну, стерла поляків з карти світу понад століття. Тому, коли росіяни сьогодні погрожують Польщі, цим погрозам доводиться вірити. Вони вже витратили більше часу, ніж Радянський Союз боровся з нацистами, намагаючись завоювати Україну.

За оцінками європейців, росіяни вже зазнали альтернативних витрат у трильйон доларів. Щобільше, РФ вже втратила понад мільйон загиблих і поранених солдатів.

"Президент Путін, здається, вимагає навіть території, які він не може завоювати", — наголосив він

Голова польського МЗС також прокоментував фінансування війни та витрати на неї з боку Путіна.

"Європа зараз повністю фінансує війну. Ми витратили приблизно 200 мільярдів євро. Успіх прийде лише тоді, коли Путін перерахує, чи може він досягти своїх цілей за прийнятну ціну", — зауважив міністр.

