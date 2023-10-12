В Польшу прибудут более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО: к чему готовится Варшава

Польша станет организатором проведения самых крупных в Европе учений сухопутных войск Dragon-24. Именно поэтому более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО в следующем году прибудут в Польшу. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал новоназначенный начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, пишет "Укринформ".

Польские военные. Фото: из открытых источников

"Всего в них (учениях – ред.) примут участие около 20 тыс. человек: 15 тыс. военнослужащих польской армии и 5 тыс. военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании", – отметил Веслав Кукула.

Он уточнил, Dragon-24 будут крупнейшими в следующем году учениями сухопутных войск в Европе.

В учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск ВС Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние более 10 лет.

Стоит отметить, с навала полномасштабного вторжения российских воск в Украину Польша постоянно проводит перевооружение, увеличивает численность своей армии, закупает все новые и новые образцы вооружения, понимая, что российская угроза может коснуться и ее территории.

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