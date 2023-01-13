В польском городе открыли первую в стране украиноязычную школу: детали

16 января для учеников из Украины, которые были вынуждены бежать с Родины из-за военного вторжения России, начнется новый учебный семестр. Обучение детей, проживающих в польском Ченстохове, однако, будет существенно отличаться от традиционных школьных занятий, ведь учебное заведение, в которое они пойдут, будет полностью украиноязычным. Это первая в Польше школа, в которой все учителя будут украинцами, а учебная программа будет полностью соответствовать всем указаниям Министерства образования Украины. Будет лишь одно необходимое дополнения – дети будут изучать польский язык, что, учитывая сложившуюся ситуацию, вполне логично и правильно.

фото тематическое, из открытых источников

"В данный момент к нам записалось уже 50 учеников", — рассказывает присутствующим на открытии школы журналистам директор новоиспеченного учебного заведения Марианна Емельянова.

Женщина, к слову, также является президентом фонда "Наш дом Ченстохова", деятельность которого направлена на оказании помощи новоприбывшим украинцам, его сотрудники активно работают над интеграцией беженцев с местными жителями, помогают максимально быстро адаптироваться и приспособиться к новым условиям жизни.

Известно, что торжественное открытие школы было организовано двумя польскими фондами – "Nasz Dom Częstochowa" и "Razom". Что касается координирования и содержания учебного заведения, то все эти обязательства взял на себя Винницкий государственный университет.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследование Института мониторинга СМИ вычислило "персону", чьи высказывания были признаны наиболее антиукраинскими. Им оказался Гжегож Браун, депутат Сейма от Прикарпатского воеводства.

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