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В польском Катовице произошел мощный взрыв: пропавшие жильцы и больше полторы сотни спасателей

Было найдено тело одной из разыскиваемых женщин, врачи констатировали ее смерть. Поиск второго жильца – дочери найденной женщины, продолжались вплоть до полуночи.

сегодня, 13:38
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях в польском городе Катовице, который приютил огромное количество беженцев, произошел мощный взрыв. На место происшествия сразу же приехало огромное количество спасателей, которые оперативно ликвидировали масштабный пожар. Вследствие поисковых работ, пожарниками было найдено тело женщины, которая, судя по всему, проживала в многоэтажном домовладении, передают местные СМИ.

В польском Катовице произошел мощный взрыв: пропавшие жильцы и больше полторы сотни спасателей

фото с места событий, из открытых источников

"В данный момент четверо жильцов старого дома доставлены в больницу с травмами разной степени. Троих удалось эвакуировать, у них почти никаких повреждений нет. Еще двоих человек спасатели продолжают искать, чего не удалось сделать даже к вечеру того же дня. В связи с этим, число пожарных, разбирающих завалы дома, вынужденно увеличилось до 150 человек", — подчеркнул воевода Ярослав Вечорек.

Немного времени спустя чиновник заявил, что было найдено тело одной из разыскиваемых женщин, врачи констатировали ее смерть. Поиск второго жильца – дочери найденной женщины, продолжались вплоть до полуночи.

"Надеюсь, что вторую женщину вскоре найдут живой и невредимой, или же окажется, что ее просто не было во время взрыва дома", — добавил чиновник.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские пенсионеры, родившиеся до 1949 года, могут претендовать на польскую пенсию. В данный момент минимальная выплата составляет почти 12 тысяч гривен. Для оформления пенсии гражданам Украины необходимо иметь достаточный рабочий стаж и иметь последнее место легального трудоустройства на территории Польши (трудовой договор или договор поручения). 



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Источник: https://www.polsatnews.pl/
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