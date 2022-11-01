В польском Торуне прошла акция «Ключи от дома», посвященная украинским беженцам

Ключи – слово, значение которого знает каждый человек, однако после 24 февраля этот термин приобрел для миллионов украинцев совершенно другое значение. Так, например, для вынужденных переселенцев, находящихся сейчас в Польше, ключи – это символ памяти и солидарности с Украиной, это единственная вещь, которая осталась у них от своих домов, к которым, возможно, они никогда не вернутся.

Гжегож Ольховски

Прожив более 7 месяцев в соседней Польше, харьковчанки Маргарита Рубаненко и София Ткаченко решили инициировать акцию "Ключи от дома". Мероприятие прошло в самом центре города Торунь. На стене одного из зданий нарисовали огромную карту Украины, на которую каждый беженец имел возможность повесить ключи от своего дома, которые привез с собой в Польшу, убегая от войны.

Во время акции на желто-синюю карту Украины переселенцы повесили немало ключей. Для каждого этот шаг был не только памятным, но и очень болезненным, ведь среди присутствующих участников мероприятия были и те, чьи дома в Украине были полностью уничтожены в результате вражеских обстрелов.

"Ключи от нашего дома напоминают мне о родной земле, частицу которой мы как будь-то с собой привезли в Польшу. Я очень хочу вернуться домой, скучаю по родным и друзьям. Верю, что этот день обязательно наступит", — комментирует акцию девушка Лана из Одессы, которая находится в Торуне с самого начала российской агрессии.



Кроме этого, отмечается в сообщении местного СМИ, в конце мероприятия все его участники взялись за руки и сделали так называемую "живую цепь", воспроизведя форму дома. Соорганизатор акции Лукаш Вударских говорит, что подобные мероприятия очень важны и нужны. Таким образом, добавляет он, не только украинцы, но и поляки еще раз могут напомнить миру о том, что не стоит забывать, как где-то, совсем недалеко (ред. – в Украине) идет война, убивают людей и уничтожают дома мирного населения.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Польше власти обновили функционал сайта для помощи украинским беженцам.

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