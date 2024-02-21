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В правительстве Туска в хамской манере обратились к Зеленскому. Что посоветовали руководителю Украины

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что ему совершенно не стыдно за то, что фермеры уничтожили украинское зерно. Также в интервью Polsat News он посоветовал Зеленскому заниматься проблемами своей страны

сегодня, 13:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Похоже, что в правительстве Дональда Туска поддерживают протесты польских фермеров, блокирующих грузовые перевозки на границе с Украиной. По крайней мере, к таким выводам побуждает заявление Колодзейчака, который подчеркнул – ему совершенно не стыдно за то, что протестующие высыпали из железнодорожных вагонов украинское зерно, которое транзитом шло в Германию.

В правительстве Туска в хамской манере обратились к Зеленскому. Что посоветовали руководителю Украины

Михаил Колодзейчак

Более того, по его словам, польские власти не будут препятствовать протестам своих фермеров.

"Масштабы протестов не пугают, они показывают грандиозность проблем. Если бы годами все шло хорошо, его бы не было"
, – сказал Колодейчак.

По его словам, польские фермеры вынуждены протестовать, потому что больше умалчивать проблемы не могут. Колодзейчак подтвердил, что правительство Польши может ввести дополнительные ограничения на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Однако он считает "странными" угрозы Украины совершить симметричные действия в отношении Польши и ввести эмбарго на ее продукцию. В этом контексте он даже публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал ему заниматься делами в своей стране.

"Я говорю ясно, я адресовал слова президенту Зеленскому: сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в вашей стране",
– заявил заместитель министра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей "издевательством", не имеющим ничего общего с экономикой. На эти слова отреагировал министр развития Кшиштоф Гетман. Он, в частности, посоветовал Зеленскому быть "осторожнее" с заявлениями, учитывая, как много Польша делает для Украины.





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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-02-20/michal-kolodziejczak-i-wieslaw-gryn-w-gosciu-wydarzen/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:28

Знищення контрабанди всюди являється нормою. З Фюрером який пройшов на брехні узурпував владу привласнив Україну, всюди розставив своїх юдейців, розкрадає її знищує привів війну поставив весь світ на грань катастрофи та подібне, треба розмовляти максимально жорстко. Контрабандою зерна також займаються його друзі юдейці які заносять йому відкати. Україна разом з Палестиною стали прикладом загибелі від крадійських рук юдейців.


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