В России снова пригрозили ударить по соседней с Украиной стране

Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев предъявил обвинения США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и угрожает ударом по аэродрому в городе Жешуве на территории Польши.

Дмитрий Киселев (фото из открытых источников)

Видео по пропагандистскому выпуску и угрозе Киселева появилось в сетях. Кремлевский пропагандист издал, что экспертиза будто бы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с украинской территории Украины.

Киселев еще сказал, что заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине как американцы, потому что каждый запуск ракеты стоит, по его подсчету, от 3 до 8 млн. долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – продолжил кремлевский рупор.

Он еще сообщил, что американским военным в Украине и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставили оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них сняли.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, являющийся основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", – заявил Дмитрий Киселев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандистка Симоньян отметилась очередным зашкварным заявлением. Россия может уничтожить Соединенные Штаты, поскольку является единственной страной во всем мире, способной на это, заявила Маргарита Симоньян в эфире РосТВ. По ее словам, вроде бы Соединенные Штаты не могут с этим никак смириться.