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В Варшаве начали готовиться к ядерной войне. На что выделили деньги

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что на строительство бомбоубежищ в городе выделят 117 млн злотых, пишет Politico. Также в ближайшие два-три года будут внедрены и другие меры безопасности

сегодня, 19:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщает издание, на фоне заявлений кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что он готов начать ядерную войну, в Варшаве решили выделить средства на строительство бомбоубежищ.

В Варшаве начали готовиться к ядерной войне. На что выделили деньги

Укрытие

По словам Тшасковского, в строительство бомбоубежищ будут вложены значительные инвестиции, чтобы позволить столице Польши подготовиться к любым "непредсказуемым ситуациям".

Как подчеркнуло издание, недавно проведенный аудит бомбоубежищ в Польше обнаружил, что менее 4% населения страны имеют доступ к защитному пространству в случае осуществления бомбардировок. Кроме того, аудит показал, что те укрытия, которые есть на данный момент, не отвечают основным правилам безопасности. Они также плохо оборудованы.

При этом городской голова Варшавы сообщил, что столица предлагает в качестве бомбоубежищ использовать подземные паркинги, а также станции метро. То есть, подчеркнул Тшасковский, около 7 миллионов кв. м площади в столице можно переоборудовать и использовать в качестве укрытия.

Кроме того, программа "Варшава защищает" должна обеспечить такие укрытия электричеством, а также водой.

Также план предусматривает и подготовку больниц к опасности. Кроме того, медики должны научить горожан, как поступать в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что может отдать приказ применить ядерное оружие. По его словам, это будет сделано, если РФ будет подвержена угрозам, которые могут привести к тому, что страна прекратит свое существование.

Как подчеркивают западные журналисты, Россия имеет самое большое в мире количество ядерных боеголовок. По их информации, Кремль при желании с их помощью может уничтожить мир несколько раз.

Впрочем, эксперты не верят в то, что Путин отважится применить ядерное оружие.




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Источник: https://www.politico.eu/article/warsaw-e30-million-bomb-shelters-mayor-rafal-trzaskowski-poland-vladimir-putin-war-ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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