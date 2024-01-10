В Варшаве начались протесты: какая причина

Почти 300 человек вышли на протест перед Президентским дворцом в Варшаве после задержания на его территории осужденных бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF FM".

Протесты в Варшаве. Фото: из открытых источников

Отмечается, участники акции скандируют лозунг "Вот Польша", многие держат красно-белые флаги. Демонстрация проходит в целом мирно, ее охраняет полиция.

Протестующие говорят, что не ожидали задержания Каминского и Вонсика в Президентском дворце. "Я глубоко расстроен тем, что сейчас происходит в Польше. Что полиция может незаконно задерживать честных граждан, честных политиков", – сказал один из протестующих.

Каминский и Вонсик прибыли в Президентский дворец во вторник утром по приглашению Анджея Дуды, после чего остались там. Вечером, когда польский президент отбыл для встречи со Светланой Тихановской, в здание вошли сотрудники полиции, которые задержали политиков.

Канцелярия президента Польши заявила, что Дуда намеревался продолжить встречу с Каминским и Вонсиком, а задержание "президентских гостей" нарушило "достоинство польского государства, достоинство тех, кого помиловал" президент.

Адвокат задержанных заявил, что их удерживают в управлении VII полицейского округа Варшавы и, скорее всего, в течение нескольких часов перевезут в следственный изолятор.

Стоит отметить, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом. Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ), а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток ЦВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

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