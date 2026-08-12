В Варшаве сделали громкое заявление: стоит ли украинцев выдворять из страны

Польские власти и общество должны учитывать, насколько сильно экономика страны зависит от украинцев, работающих в различных сферах. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик, сообщает Polsat News.

Польша. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские граждане активно заполняют вакансии, на которые польским работодателям сложно найти местных сотрудников. В результате украинцы стали важной частью рынка труда и обеспечивают функционирование целого ряда отраслей.

Дущик подчеркнул, что гипотетическая массовая остановка работы украинцев могла бы иметь серьезные последствия для польской экономики. По его оценке, если бы украинские работники одновременно перестали выходить на работу, страна столкнулась бы с масштабными проблемами.

На этом фоне чиновник раскритиковал предложение оппозиционной партии "Право и справедливость" о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше.

Дущик заявил, что за формальным статусом "неработающих" часто стоят вполне конкретные обстоятельства. В частности, речь идет о людях, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, а также украинцах, получивших ранения на фронте и проходящих реабилитацию в Польше.

Отдельно польский чиновник высказался о будущем украинцев после окончания войны. По его словам, рассчитывать на возвращение в Украину абсолютно всех граждан, находящихся сейчас в Польше, не стоит. Однако делать точные прогнозы пока невозможно, поскольку многое будет зависеть от ситуации после завершения боевых действий.

Заявление Дущика прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Польше о правилах пребывания украинцев, социальной поддержке и их роли на рынке труда. При этом официальная Варшава все чаще сталкивается с необходимостью одновременно учитывать внутренние политические настроения и экономическую потребность в украинских работниках.

Фактически польский замминистра дал понять: вопрос украинцев для страны – это уже не только миграционная или гуманитарная тема, но и важный фактор экономической стабильности.

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