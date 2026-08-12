У Варшаві зробили гучну заяву: чи варто українців видворяти з країни

Польська влада та суспільство мають враховувати, наскільки сильно економіка країни залежить від українців, які працюють у різних сферах. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мач Дущик, повідомляє Polsat News.

Польща. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські громадяни активно заповнюють вакансії, на які польським роботодавцям важко знайти місцевих працівників. В результаті українці стали важливою частиною ринку праці та забезпечують функціонування цілої низки галузей.

Дущик наголосив, що гіпотетична масова зупинка роботи українців могла б мати серйозні наслідки для польської економіки. За його оцінкою, якби українські працівники одночасно перестали виходити на роботу, країна зіштовхнулася б із масштабними проблемами.

На цьому тлі урядовець розкритикував пропозицію опозиційної партії "Право і справедливість" щодо депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі.

Дущик заявив, що за формальним статусом "непрацюючих" часто стоять цілком конкретні обставини. Зокрема, йдеться про людей, які доглядають дітей з інвалідністю, а також українців, які отримали поранення на фронті та проходять реабілітацію в Польщі.

Окремо польський урядовець висловився про майбутнє українців після закінчення війни. За його словами, розраховувати на повернення в Україну абсолютно всіх громадян, які зараз перебувають у Польщі, не варто. Проте робити точні прогнози поки що неможливо, оскільки багато залежатиме від ситуації після завершення бойових дій.

Заява Дущика прозвучала на тлі дискусій у Польщі щодо правил перебування українців, соціальної підтримки та їхньої ролі на ринку праці. При цьому офіційна Варшава все частіше стикається з необхідністю одночасно враховувати внутрішні політичні настрої та економічну потребу українських працівників.

Фактично польський замміністра дав зрозуміти: питання українців для країни – це вже не лише міграційна чи гуманітарна тема, а й важливий чинник економічної стабільності.

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