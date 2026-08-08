В Варшаве жестко ответили оппозиции на угрозы депортировать украинцев

В Министерстве внутренних дел Польши резко отреагировали на заявление оппозиционной партии "Право и справедливость" о возможной депортации украинских мужчин призывного возраста. В ведомстве считают такие обещания популизмом и утверждают, что подавляющее большинство украинцев этой категории легально работает и платит налоги.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Скандальное заявление прозвучало во время программного съезда PiS. Вице-президент партии и евродепутат Тобиаш Бохенский заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2027 года одним из первых решений нового правительства станет депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

По его словам, основанием для начала процедуры высылки также могут стать два правонарушения либо невыполнение определенных административных или служебных обязанностей.

Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая назвала эти предложения "сплошным абсурдом и популизмом". По ее словам, статистика Службы социального страхования показывает совершенно другую картину: около 95% украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Польше, работают легально и регулярно платят налоги.

"Тем самым они способствуют экономическому росту страны", — подчеркнула представитель МВД.

Галецкая добавила, что иностранцы, которые действительно нарушают польское законодательство, уже подвергаются депортации. По ее словам, нынешние власти достаточно жестко применяют действующие нормы.

В качестве доказательства она привела статистику. В 2023 году, когда Польшей управляла партия PiS, из страны депортировали около 3 тысяч иностранцев. В 2025 году количество депортированных выросло примерно до 10 тысяч человек, причем речь идет о гражданах разных стран.

В МВД также напомнили, что украинцы в Польше – это не только трудовые мигранты. Среди них есть студенты и другие категории людей, которые живут, учатся, работают и тратят деньги в польской экономике.

Таким образом, польские власти фактически отвергают идею массовой депортации украинцев, настаивая, что нарушителей уже можно высылать в рамках действующего законодательства, а обобщенные обещания депортировать мужчин по признаку возраста являются политической риторикой.

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