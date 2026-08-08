У Варшаві жорстко відповіли опозиції на погрози депортувати українців

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі різко відреагували на заяву опозиційної партії "Право та справедливість" про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку. У відомстві вважають такі обіцянки популізмом та стверджують, що переважна більшість українців цієї категорії легально працює та сплачує податки.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Скандальна заява пролунала під час програмного з'їзду PiS. Віце-президент партії та євродепутат Тобіаш Бохенський заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах 2027 року одним із перших рішень нового уряду стане депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі легально.

За його словами, підставою для початку процедури висилки також можуть стати два правопорушення або невиконання певних адміністративних чи службових обов'язків.

Прес-секретар польського МВС Кароліна Галецька назвала ці пропозиції "суцільним абсурдом та популізмом". За її словами, статистика Служби соціального страхування показує зовсім іншу картину: близько 95% українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Польщі, працюють легально та регулярно сплачують податки.

"Тим самим вони сприяють економічному зростанню країни", — наголосила представник МВС.

Галецька додала, що іноземці, які справді порушують польське законодавство, вже зазнають депортації. За її словами, нинішня влада досить жорстко застосовують чинні норми.

Як доказ вона навела статистику. 2023 року, коли Польщею керувала партія PiS, з країни депортували близько 3 тисяч іноземців. 2025 року кількість депортованих зросла приблизно до 10 тисяч осіб, причому йдеться про громадян різних країн.

У МВС також нагадали, що українці у Польщі – це не лише трудові мігранти. Серед них є студенти та інші категорії людей, які живуть, навчаються, працюють та витрачають гроші у польській економіці.

Таким чином, польська влада фактично відкидає ідею масової депортації українців, наполягаючи, що порушників уже можна надсилати в рамках чинного законодавства, а узагальнені обіцянки депортувати чоловіків за ознакою віку є політичною риторикою.

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