В Варшаве жестко ответили Зеленскому на его заявление о неготовности Польши к войне

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который усомнился в готовности польских военных отразить масштабную атаку со стороны России. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Фото: из открытых источников

В своем интервью для Sky News Зеленский заявил, что не ведущая боевых действий Польша не имеет практического опыта противодействия массированным ракетным и баллистическим ударам. По его мнению, в условиях реальной угрозы поляки "не смогли бы защитить гражданское население".

Эти слова вызвали жесткую реакцию со стороны Косиняка Камыша. Во время брифинга в Центре подготовки сухопутных войск в Ожише он назвал такие замечания "ложными и лишними", отметив высокий уровень подготовки польских военных.

"Да, мы не воюем. У нас действует другое законодательство, и подход к обороне тоже отличный. Но в случае угрозы мы ответим оружием. И такое уже было", — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Польша — мирное государство, действующее в рамках НАТО, и все военные учения, в частности "Железный Защитник", не носят агрессивного или провокационного характера.

Косиняк-Камыш напомнил, что Польша сыграла ключевую роль в поддержке Украины и западных союзников с начала полномасштабной войны. По его словам, без польской помощи немало критических решений было бы сложно реализовать.

Глава оборонного ведомства заверил, что польские военные хорошо обучены и готовы действовать оперативно в случае необходимости.

Напомним, в интервью Sky News Зеленский также сравнил эффективность ПВО Украины и Польши во время последней массированной атаки 10 сентября. По его словам, польская армия смогла сбить только 4 цели из 19, в то время как украинские силы уничтожили 700 из 810 вражеских дронов.

