У Варшаві жорстко відповіли Зеленському на його заяву про неготовність Польщі до війни

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, який засумнівався у готовності польських військових відбити масштабну атаку з боку Росії. Про це повідомляє польське агентство PAP.

Фото: з відкритих джерел

У своєму інтерв’ю для Sky News Зеленський заявив, що Польща, яка не веде бойових дій, не має практичного досвіду протидії масованим ракетним та балістичним ударам. На його думку, в умовах реальної загрози поляки "не змогли б захистити цивільне населення".

Ці слова викликали жорстку реакцію з боку Косіняка-Камиша. Під час брифінгу в Центрі підготовки сухопутних військ в Ожиші він назвав такі зауваження "неправдивими та зайвими", наголосивши на високому рівні підготовки польських військових.

"Так, ми не воюємо. У нас діє інше законодавство, і підхід до оборони також відмінний. Але у разі загрози — ми відповімо зброєю. І таке вже було", — заявив міністр.

Він також підкреслив, що Польща — мирна держава, яка діє в межах НАТО, і всі військові навчання, зокрема "Залізний Захисник", не мають агресивного чи провокаційного характеру.

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща відіграла ключову роль у підтримці України та західних союзників від початку повномасштабної війни. За його словами, без польської допомоги чимало критичних рішень було б складно реалізувати.

Очільник оборонного відомства запевнив, що польські військові добре навчені та готові діяти оперативно у разі потреби.

Нагадаємо, в інтерв’ю Sky News Зеленський також порівняв ефективність ППО України та Польщі під час останньої масованої атаки 10 вересня. За його словами, польська армія змогла збити лише 4 цілі з 19, тоді як українські сили знищили 700 із 810 ворожих дронів.

