logo

BTC/USD

92480.14

ETH/USD

3219.49

LTC/USD

102.26

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Вам не стыдно: польские политики продолжают использовать Волынскую трагедию для давления на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Вам не стыдно: польские политики продолжают использовать Волынскую трагедию для давления на Украину

Туск раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши об ультиматуме для Украины.

9 января 2025, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты Польши и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в Европейском Союзе или НАТО из-за вопроса Волынской трагедии. На эти заявления отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вам не стыдно: польские политики продолжают использовать Волынскую трагедию для давления на Украину

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск на платформе X прокомментировал слова Кароля Навроцкого по поводу членства Украины в ЕС и НАТО.

"Президент Качинский, ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, какой президент больше поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?", — пишет Туск.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в интервью Polsat News выставил ультиматум для Украины по поводу видения Волынской трагедии, которую в Польше называют "волынской резней".

"Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре – ни в Евросоюзе, ни в НАТО – пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", — сказал Навроцкий и обвинил Украину в неспособности ответить за "жестокое преступление", где было убито 120 тыс. человек.

Навроцкий не впервые попадает в скандалы во время своих заявлений по Украине. Польский политик использовал термин "Восточная Малопольша" в отношении украинских территорий. По словам украинского историка Владимира Вятровича, это "не об увековечении памяти по погибшим здесь полякам, а к сожалению за потерянными территориями, которые так и не стали польскими".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления польских политиков, которые пригрозили блокированием вступления Украины в ЕС, если не решится вопрос Волынской трагедии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1877322573005914476
Теги:

Новости

Все новости