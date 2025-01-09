Вам не стыдно: польские политики продолжают использовать Волынскую трагедию для давления на Украину

Кандидат в президенты Польши и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в Европейском Союзе или НАТО из-за вопроса Волынской трагедии. На эти заявления отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск на платформе X прокомментировал слова Кароля Навроцкого по поводу членства Украины в ЕС и НАТО.

"Президент Качинский, ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, какой президент больше поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?", — пишет Туск.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в интервью Polsat News выставил ультиматум для Украины по поводу видения Волынской трагедии, которую в Польше называют "волынской резней".

"Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре – ни в Евросоюзе, ни в НАТО – пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", — сказал Навроцкий и обвинил Украину в неспособности ответить за "жестокое преступление", где было убито 120 тыс. человек.

Навроцкий не впервые попадает в скандалы во время своих заявлений по Украине. Польский политик использовал термин "Восточная Малопольша" в отношении украинских территорий. По словам украинского историка Владимира Вятровича, это "не об увековечении памяти по погибшим здесь полякам, а к сожалению за потерянными территориями, которые так и не стали польскими".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления польских политиков, которые пригрозили блокированием вступления Украины в ЕС, если не решится вопрос Волынской трагедии.