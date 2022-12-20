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Варшава прощается с очередным солдатом, отдавшим жизнь за Украину

На момент гибели Даниэлю было 35 лет, он увлекался оружием и охотой, мечтал связать жизнь с армией

сегодня, 12:07
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Сегодня, 20 декабря на Старом Повонзком кладбище в Варшаве состоится прощание с Даниэлем Штыбером — 35-летний уроженцем польской столицы, который отправился воевать за Украину еще в самом начале российского вторжения. По имеющимся данным, погибший вступил в легион территориальной обороны, в состав которого входили иностранцы, приехавшие защищать независимость и свободу Украины. 

Варшава прощается с очередным солдатом, отдавшим жизнь за Украину

Даниэль Штыбер, из открытых источников


По словам сослуживцев Даниэля, парень всегда отличался хорошим чувством юмора, сильно увлекался оружием и всегда хотел связать свою жизнь со службой в армии. 


"Даниэль начал активно помогать Украине уже на 10 день войны. Он неоднократно ездил туда в составе гуманитарных конвоев, занимался перевозкой людей в Польшу. Несмотря на помощь и поддержку, которую он оказывал, ему было мало, он всегда хотел взять участие в чем-то более значимом. И это случилось. Сообразительность и смелость Даниэля все-же заметили, ему предложили вступить в легион территориальной обороны. Защищая границы Луганской области в конце ноября его не стало, был убит. Теперь мы можем лишь молиться о нем, помнить и неутомимо благодарить за его отвагу", — рассказывает Михал Веремейчик из Варшавского братства охотников, членом которого был и погибший. 


По имеющимся данным, помимо Даниэля и других поляков, в интернациональном легионе теробороны служили американцы, французы, британцы и выходцы из других стран Европы. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Вроцлаве прошел митинг, организованный россиянами. Основным лозунгом протеста была фраза "Нет жизни в России, пока Путин жив". Шествие граждан страны-агрессора вызвало двоякое чувство, как у поляков, так и в украинцев.



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29280755,warszawiak-zginal-na-wojnie-w-ukrainie-dzis-pozegna-go-rodzina.html?_ga=2.36364514.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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