Варшава прощается с очередным солдатом, отдавшим жизнь за Украину

Сегодня, 20 декабря на Старом Повонзком кладбище в Варшаве состоится прощание с Даниэлем Штыбером — 35-летний уроженцем польской столицы, который отправился воевать за Украину еще в самом начале российского вторжения. По имеющимся данным, погибший вступил в легион территориальной обороны, в состав которого входили иностранцы, приехавшие защищать независимость и свободу Украины.



Даниэль Штыбер, из открытых источников





По словам сослуживцев Даниэля, парень всегда отличался хорошим чувством юмора, сильно увлекался оружием и всегда хотел связать свою жизнь со службой в армии.





"Даниэль начал активно помогать Украине уже на 10 день войны. Он неоднократно ездил туда в составе гуманитарных конвоев, занимался перевозкой людей в Польшу. Несмотря на помощь и поддержку, которую он оказывал, ему было мало, он всегда хотел взять участие в чем-то более значимом. И это случилось. Сообразительность и смелость Даниэля все-же заметили, ему предложили вступить в легион территориальной обороны. Защищая границы Луганской области в конце ноября его не стало, был убит. Теперь мы можем лишь молиться о нем, помнить и неутомимо благодарить за его отвагу", — рассказывает Михал Веремейчик из Варшавского братства охотников, членом которого был и погибший.





По имеющимся данным, помимо Даниэля и других поляков, в интернациональном легионе теробороны служили американцы, французы, британцы и выходцы из других стран Европы.





Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Вроцлаве прошел митинг, организованный россиянами. Основным лозунгом протеста была фраза "Нет жизни в России, пока Путин жив". Шествие граждан страны-агрессора вызвало двоякое чувство, как у поляков, так и в украинцев.

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