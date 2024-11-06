Варшава заявила о "втягивании" Зеленским поляков в войну с РФ: Киев ответил

Призывы украинского руководства к странам-членам НАТО, в частности к Польше, о сбитии российских ракет и дронов не являются попытками якобы "втянуть" Варшаву в российско-украинскую войну. Соответствующее заявление вице-премьер-министра Польши является безосновательным. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Так в ведомстве Андрея Сибиги отреагировали на недавнее высказывание Кшиштофа Гавковского — министра цифровых вопросов и вице-премьер-министр Польши — о том, что президент Владимир Зеленский якобы хочет втянуть Варшаву в войну РФ против Украины.

Отметим, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский выступает категорически против идеи сбивать российские ракеты из Польши и над территорией Украины. Свое заявление Кшиштоф Гавковский сделал в эфире польского радио ZET.

Представитель блока "Левица" подчеркнул, что подобные призывы президента Украины Владимира Зеленского являются втягиванием Польши в войну с Россией.

"Давайте говорить откровенно: чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией”, – отметил вице-премьер.

Политик добавил, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны вести страну к войне с Россией. Он также высказался относительно отношений Украины и Польши и ответил на вопрос, честно ли украинские власти ведут себя в отношении Польши. Такой же вопрос радиостанция задала своим слушателям.

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