Ведущая польская газета обратилась к читателям в связи с войной в Украине: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
Популярное
информационное агентство "Wyborcza" обратилось к своим читателям с призывом присоединиться к сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, некоторые из
которых живут сейчас в условиях полной изоляции от цивилизации – без тепла,
воды, электричества и теплой одежды.
фото тематическое, из открытых источников
Редакция газеты с
самого начала российского вторжения в Украину активно принимает участие в сборе
разнообразной помощи для украинцев. В сообщении сказано, что командой
журналистов в постоянно обстреливаемую Украину было отправлено уже 5
гуманитарных конвоев с вещами первой необходимости.
За поддержку в
покупке лекарств, средств личной гигиены, продуктов питания, теплой одежды,
свечей и генераторов, издание Wyborcza, конечно же, благодарит и своих
читателей – неравнодушных поляков, благодаря щедрости которых украинцы имеют
возможность пережить холодную зиму.
"Наши журналисты
лично доставляют помощь украинцам. Мы ездим в прифронтовые города и населенные
пункты, размещенные вблизи "линии огня". В основном, мы помогает жителям
недавно освобожденных территорий, а также украинцам, которые, из-за вражеских
бомбардировок остались без света и отопления, а в некоторых случаях – без
собственного жилья", — говориться в сообщении газеты.
Коллектив
польского издания в очередной раз напомнил читателям, что любая помощь –
ценная, журналисты призвали поляков не переставать участвовать в инициативах по
сбору средств для Украины.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Украину из польского Люблина отправились генераторы,
закупленные анонимными шведами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости