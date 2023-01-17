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Ведущая польская газета обратилась к читателям в связи с войной в Украине: подробности

По имеющимся данным, коллектив газеты уже отправил в Украину пять гуманитарных конвоев

сегодня, 15:08
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Популярное информационное агентство "Wyborcza" обратилось к своим читателям с призывом присоединиться к сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, некоторые из которых живут сейчас в условиях полной изоляции от цивилизации – без тепла, воды, электричества и теплой одежды.

Ведущая польская газета обратилась к читателям в связи с войной в Украине: подробности

фото тематическое, из открытых источников

Редакция газеты с самого начала российского вторжения в Украину активно принимает участие в сборе разнообразной помощи для украинцев. В сообщении сказано, что командой журналистов в постоянно обстреливаемую Украину было отправлено уже 5 гуманитарных конвоев с вещами первой необходимости.

За поддержку в покупке лекарств, средств личной гигиены, продуктов питания, теплой одежды, свечей и генераторов, издание Wyborcza, конечно же, благодарит и своих читателей – неравнодушных поляков, благодаря щедрости которых украинцы имеют возможность пережить холодную зиму.

"Наши журналисты лично доставляют помощь украинцам. Мы ездим в прифронтовые города и населенные пункты, размещенные вблизи "линии огня". В основном, мы помогает жителям недавно освобожденных территорий, а также украинцам, которые, из-за вражеских бомбардировок остались без света и отопления, а в некоторых случаях – без собственного жилья", — говориться в сообщении газеты.

Коллектив польского издания в очередной раз напомнил читателям, что любая помощь – ценная, журналисты призвали поляков не переставать участвовать в инициативах по сбору средств для Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украину из польского Люблина отправились генераторы, закупленные анонимными шведами. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,29366342,wyborcza-zbiera-na-kolejne-konwoje-humanitarne-w-ukraine.html
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