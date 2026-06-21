"Верните нам все оружие": в Польше жестко ответили на демарш Буданова, Ющенко и Кучмы

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна вернуть Польше все предоставленное оружие. Это произошло после того, как украинские чиновники начали массово отказываться от польских наград из-за решения Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за названия украинского подразделения "именем Героев УПА".

Лешек Миллер. Фото: Mateusz Grochocki / East News

Лешек Миллер в эфире Polsat News прокомментировал волну отказа украинских чиновников от польских государственных наград.

"Если уж возвращать полученные награды, то тогда следует вернуть и МиГи, танки и другое оружие. Это был бы настоящий жест", — сказал Миллер.

Отдельно Миллер прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу истории Ордена Белого Орла. Украинский лидер обратил внимание, что награду получали противоречивые фигуры прошлого. Экс-глава польского правительства ответил, что Зеленский мог бы отказаться от ордена сразу, однако не сделал этого.

"Он мог отказаться от ордена, потому что его получила Екатерина ІІ, его получил Бенито Муссолини, его получил Герхард Шредер. Он должен сказать: нет, нет, потому что такой орден есть у таких людей, поэтому большое спасибо. Но он его принял и не был привередлив", — сказал бывший премьер-министр.

Напомним, что после заявления президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского ордена, ряд украинских политиков также отказались от польских знаков отличия. Среди них, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также действующие чиновники, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и посла Украины в Польше Василия Боднара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский политик Пйотр Фоглер вступился за Зеленского, вернул Навроцкому орден и назвал решение польского президента "тупым".

Также "Комментарии" писали, что вслед за Зеленским от польской награды отказались уже три президента.