Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач звинуватив прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра закордонних справ Радослава Сікорського у політизації питань національної безпеки. За його словами, заяви про загрозу з боку Росії можуть використовуватися урядом для привернення уваги до себе та відволікання суспільства від внутрішніх проблем.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Про це він заявив в інтерв'ю польським ЗМІ, повідомляє Polsat News. Чиновник при цьому наголосив, що не вважає російські гібридні загрози вигаданими. За його словами, у канцелярії президента Кароля Навроцького регулярно одержують інформацію про можливе посилення подібних дій з боку Москви.

Однак, як зазначив Пшидач, якщо уряд має додаткові відомості про погрози, він має передавати їх президенту. Інакше, вважає чиновник, публічні попередження можуть перетворюватися на елемент політичної боротьби.

"Якщо має статися, то, на мій погляд, по-перше, президент має про це знати, а по-друге, поляків теж слід до цього підготувати", — заявив Пшидач.

Він окремо розкритикував Туска та Сікорського за те, що вони, на його думку, надто активно використовують тему безпеки у публічній політиці. Пшидач попередив: постійні заяви про загрозу можуть призвести до зворотного ефекту – люди перестануть сприймати попередження серйозно.

При цьому сам чиновник визнав, що ймовірність російських гібридних атак залишається предметом уваги польської влади. Йдеться не лише про військові сценарії, а й про інші форми тиску, які Варшава пов'язує з Москвою.

Таким чином, усередині польської влади виникла публічна суперечка не про існування загроз, а про способи інформування суспільства та використання теми безпеки в політичній дискусії.

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