Во всем виноваты бобры: премьер Польши Туск анонсирует борьбу из-за наводнения

Польша несколько недель страдает от масштабных наводнений. Большая вода затопила несколько десятков населённых пунктов, а другие находятся под угрозой подтопления. Местные чиновники указывают, что одной из причин масштабных последствий наводнения стали бобры, повредившие насыпи и другие защитные сооружения.



В Польше обвиняют бобров. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на антикризисной встрече о последствиях наводнения в Глогуве прокомментировал заявления чиновников о бобрах.

"В 2010 году мы принимали решения, экологи были расстроены, но приоритеты есть. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и устойчивостью набережных. Делайте все необходимое в рамках правил. Я буду отстаивать такие решения, набережные сегодня есть абсолютным приоритетом", – сказал Туск.

Туск добавил, что в течение недели правительство будет заниматься этим вопросом, в частности, на уровне административных, нормативно-правовых актов и законов по решению о борьбе с бобрами.

Экологи критикуют решение Туска. По их словам, бобры важны в экосистеме. Своей деятельностью бобры восстанавливают связи между водотоками и их природными поймами, создавая небольшие участки заболоченных территорий, а замедление течения воды помогает бороться как с наводнениями, так и с засухой. Кроме того, польские экологи отмечают, что бобры невиноваты, что они разрывают плохо охраняемые защитные насыпи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская армия сделала предупреждение, ведь в стране выросло количество мародеров, пытающихся ворваться в дома, оставленные после наводнения.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, указавшего, что Варшава поддерживает Украину, однако имеет свои требования к Киеву.