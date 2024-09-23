Во всем виноваты бобры: премьер Польши Туск анонсирует борьбу из-за наводнения

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Slava Kot
Польша несколько недель страдает от масштабных наводнений. Большая вода затопила несколько десятков населённых пунктов, а другие находятся под угрозой подтопления. Местные чиновники указывают, что одной из причин масштабных последствий наводнения стали бобры, повредившие насыпи и другие защитные сооружения.
В Польше обвиняют бобров. Фото из открытых источников
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на антикризисной встрече о последствиях наводнения в Глогуве прокомментировал заявления чиновников о бобрах.
Туск добавил, что в течение недели правительство будет заниматься этим вопросом, в частности, на уровне административных, нормативно-правовых актов и законов по решению о борьбе с бобрами.
Экологи критикуют решение Туска. По их словам, бобры важны в экосистеме. Своей деятельностью бобры восстанавливают связи между водотоками и их природными поймами, создавая небольшие участки заболоченных территорий, а замедление течения воды помогает бороться как с наводнениями, так и с засухой. Кроме того, польские экологи отмечают, что бобры невиноваты, что они разрывают плохо охраняемые защитные насыпи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская армия сделала предупреждение, ведь в стране выросло количество мародеров, пытающихся ворваться в дома, оставленные после наводнения.
Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, указавшего, что Варшава поддерживает Украину, однако имеет свои требования к Киеву.
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