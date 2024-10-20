Водитель подумал, что сбил женщину: когда узнал правду, он был в шоке

В польском городе Сталева Воля произошел инцидент, ошеломивший местных жителей. Водитель, двигаясь по улице, вдруг увидел на своем лобовом стекле большой кусок ткани. После того как он остановился, перед ним на дороге лежало мертвое тело женщины. Сначала мужчина подумал, что наехал на человека, однако реальность оказалась гораздо более шокирующей: перевозивший тело катафалк просто потерял его во время транспортировки.



Тело мертвой женщины выпало из катафалка. Фото из открытых источников

Курьезный случай произошел 18 октября 2024 года. Причиной потери тела из катафалка стала техническая неисправность электрозамка двери багажника. Во время движения дверь открылась, и тело выпало на дорогу. Ситуация вызвала непонимание и шок среди очевидцев, а мужчина, ставший свидетелем этого случая, даже успел сделать фотографии, задокументировавшие момент падения.

Похоронное бюро, ответственное за транспортировку тела и потерявшее его, просит прощения за инцидент перед семьей умершего.

"Из-за неожиданной технической неисправности электрозамка двери багажника в катафалке произошло досадное событие во время транспортировки тела погибшей, что не соответствует высоким стандартам нашей компании. Выражаем глубокое соболезнование семье погибшей и уважение, которое мы всегда проявляем к умершим", — отметили в компании.

Хотя полицию на место инцидента не вызвали, правоохранители органы все же начали расследование по статье Уголовного кодекса о надругательстве над телом, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, чтобы определить, можно ли было избежать такой ситуации.

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