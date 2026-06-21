Вопреки решению Навроцкого: поляки хотят наградить Зеленского новым орденом

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Slava Kot
После того как президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение украинского президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, в стране появилась альтернативная инициатива – наградить украинского президента и народ Гражданским Орденом Будущего.
В Польше хотят наградить Зеленского Гражданским Орденом Будущего
Инициаторы петиции, которыми выступили общественные деятели Польши, отмечают, что решение носит символический характер и призвано продемонстрировать поддержку Украины со стороны польского общества, несмотря на политические противоречия.
Инициаторы подчеркивают, что большая часть польского общества продолжает поддерживать Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Они напоминают о массовой помощи беженцам, сборе средств и гуманитарных инициативах, которые реализовывались как государственными структурами, так и общественными организациями.
Отдельно в петиции говорится, что именно президент Польши Навроцкий обостряет конфликт между Варшавой и Киевом.
Также в петиции отмечают, что не украинцы определяют историческую память поляков и "не мы определяем их".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.
Также "Комментарии" писали, что бывший глава МИД Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского: "Простой человек этого не поймет".