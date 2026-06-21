Вопреки решению Навроцкого: поляки хотят наградить Зеленского новым орденом

После того как президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение украинского президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, в стране появилась альтернативная инициатива – наградить украинского президента и народ Гражданским Орденом Будущего.

В Польше хотят наградить Зеленского Гражданским Орденом Будущего

Инициаторы петиции, которыми выступили общественные деятели Польши, отмечают, что решение носит символический характер и призвано продемонстрировать поддержку Украины со стороны польского общества, несмотря на политические противоречия.

"В 2023 году Польша наградила Орденом Белого Орла президента Украины и весь украинский народ в знак признания их борьбы. Украинцы отдают жизнь за безопасность – свою, Польше и Европе. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польская десница начала предвыборную кампанию до парламентских выборов и безжалостно использует Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943 году, в то время как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди", — заявили авторы петиции.

Инициаторы подчеркивают, что большая часть польского общества продолжает поддерживать Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Они напоминают о массовой помощи беженцам, сборе средств и гуманитарных инициативах, которые реализовывались как государственными структурами, так и общественными организациями.

Отдельно в петиции говорится, что именно президент Польши Навроцкий обостряет конфликт между Варшавой и Киевом.

"Топливо предоставляют польский президент и его команда. Ради партийных выгод они спорят об умерших, игнорируя реалии войны, гибридную угрозу и российский саботаж на территории Польши", — говорится в документе.

Также в петиции отмечают, что не украинцы определяют историческую память поляков и "не мы определяем их".

"Мы должны говорить о фактах прошлого, но необходимым условием для этого является выживание обоих государств. Мы не можем позволить политикам рисковать нашей общей безопасностью ради повышения рейтинга в опросах. Мы помним о драматических страницах в истории наших народов. Однако мы живем здесь и сейчас, поэтому выбираем сотрудничество и дружбу. со свободной Украиной", — заключают в документе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.

Также "Комментарии" писали, что бывший глава МИД Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского: "Простой человек этого не поймет".