Всупереч рішеню Навроцького: поляки хочуть нагородити Зеленського новим орденом

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Slava Kot
Після того як президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення українського президента Володимира Зеленського Ордену Білого Орла, в країні з’явилася альтернативна ініціатива — нагородити українського президента та народ Громадянським Орденом Майбутнього.
У Польщі хочуть нагородити Зеленського Громадянським Орденом Майбутнього
Ініціатори петиції, якими виступили громадські діячі Польщі, наголошують, що рішення має символічний характер і покликане продемонструвати підтримку України з боку польського суспільства, попри політичні суперечності.
Ініціатори підкреслюють, що значна частина польського суспільства продовжує підтримувати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Вони нагадують про масову допомогу біженцям, збір коштів та гуманітарні ініціативи, які реалізовувалися як державними структурами, так і громадськими організаціями.
Окремо в петиції зазначено, що саме президент Польщі Навроцький загострює конфлікт між Варшавою та Києвом.
Також в петиції наголошують, що не українці визначають історичну пам’ять поляків і "не ми визначаємо їхню".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.
Також "Коментарі" писали, що колишній очільник МЗС Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського: "Проста людина цього не зрозуміє".