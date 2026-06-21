Всупереч рішеню Навроцького: поляки хочуть нагородити Зеленського новим орденом

Після того як президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення українського президента Володимира Зеленського Ордену Білого Орла, в країні з’явилася альтернативна ініціатива — нагородити українського президента та народ Громадянським Орденом Майбутнього.

У Польщі хочуть нагородити Зеленського Громадянським Орденом Майбутнього

Ініціатори петиції, якими виступили громадські діячі Польщі, наголошують, що рішення має символічний характер і покликане продемонструвати підтримку України з боку польського суспільства, попри політичні суперечності.

"У 2023 році Польща нагородила Орденом Білого Орла президента України й весь український народ на знак визнання їхньої боротьби. Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польська правиця розпочала передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовує Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", — заявили автори петиції.

Ініціатори підкреслюють, що значна частина польського суспільства продовжує підтримувати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Вони нагадують про масову допомогу біженцям, збір коштів та гуманітарні ініціативи, які реалізовувалися як державними структурами, так і громадськими організаціями.

Окремо в петиції зазначено, що саме президент Польщі Навроцький загострює конфлікт між Варшавою та Києвом.

"Паливо надають польський президент і його команда. Заради партійних вигод вони сперечаються про померлих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на території Польщі", — йдеться в документі.

Також в петиції наголошують, що не українці визначають історичну пам’ять поляків і "не ми визначаємо їхню".

"Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях. Ми пам’ятаємо про драматичні сторінки в історії наших народів. Однак ми живемо тут і зараз, тому обираємо співпрацю і дружбу. На досвіді взаємної допомоги часів російської агресії ми хочемо будувати безпеку в Європі разом з вільною Україною", — підсумовують в документі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.

Також "Коментарі" писали, що колишній очільник МЗС Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського: "Проста людина цього не зрозуміє".