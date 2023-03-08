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Вот так выглядят тетушки: митингующие в Польше сорвали выступление украинской писательницы

Во время презентации книги Оксаны Забужко "Найдовша подорож" польские националисты ворвались в библиотеку и начали скандировать: "Польша - это мы, а не Бандера и его собаки", а также вспоминали Волынскую трагедию.

сегодня, 11:39
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Автор:

Slava Kot

Известная украинская писательница Оксана Забужко презентовала свою новую книгу "Найдовша подорож", которая ищет источники сегодняшней российско-украинской войны. Во время презентации в польском городе Познань в зал ворвались националисты, выкрикивавшие "Польша – это мы, а не Бандера и его собаки", а также вспоминали о трагедии на Волыни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на GW.

Вот так выглядят тетушки: митингующие в Польше сорвали выступление украинской писательницы

Польские националисты ворвались на выступление Оксаны Забужко. Фото из открытых источников

7 марта во время презентации книги Оксаны Забужко в Познани в зал ворвались люди, пришедшие не послушать литературные чтения, а напасть на украинскую писательницу. Среди протестующих оказались как молодые, так и пожилые люди.


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"Некоторых из них мы узнаем по лицам – они участвовали в демонстрациях против вакцинации, организовывали марш независимости в Познани", – сообщает Gazeta Wyborcza.

Люди с националистическими взглядами пришли с несколькими плакатами, содержащими надписи: "Ты не знаешь истории, ты поддерживаешь нацистов". Кроме того, митингующие выкрикивали разные лозунги: "Польша — это мы, а не Бандера и его собаки", а один из старших мужчин даже сказал обидные слова в сторону украинской писательницы: "Я бы облил ее мочой, но моя моча слишком ценна, и я этого не сделаю".

Организаторы вызвали полицию, но она не смогла ничего сделать. Митингующие говорили, что пришли на открытую встречу с Забужко. Кроме того, лидер группы сам хотел подать заявление в полицию.

"Мы хотели сообщить о преступлении речи вражды под видом культурного собрания, как это делали фашисты", – говорит организатор митингов.

Оксана Забужко отреагировала на такие действия митингующих, назвав их титушками.

"Вот так выглядят тетушки", — сказала украинская писательница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Забужко раскритиковала критиков феминитивов в украинском языке.

Также "Комментарии" писали, что Латвия нанесла репутационный удар по России.



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Источник: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29537381,awantura-na-spotkaniu-z-ukrainska-pisarka-oskana-zabuzko-tak.html
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