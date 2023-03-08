Вот так выглядят тетушки: митингующие в Польше сорвали выступление украинской писательницы

Известная украинская писательница Оксана Забужко презентовала свою новую книгу "Найдовша подорож", которая ищет источники сегодняшней российско-украинской войны. Во время презентации в польском городе Познань в зал ворвались националисты, выкрикивавшие "Польша – это мы, а не Бандера и его собаки", а также вспоминали о трагедии на Волыни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на GW.

Польские националисты ворвались на выступление Оксаны Забужко. Фото из открытых источников

7 марта во время презентации книги Оксаны Забужко в Познани в зал ворвались люди, пришедшие не послушать литературные чтения, а напасть на украинскую писательницу. Среди протестующих оказались как молодые, так и пожилые люди.

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"Некоторых из них мы узнаем по лицам – они участвовали в демонстрациях против вакцинации, организовывали марш независимости в Познани", – сообщает Gazeta Wyborcza.

Люди с националистическими взглядами пришли с несколькими плакатами, содержащими надписи: "Ты не знаешь истории, ты поддерживаешь нацистов". Кроме того, митингующие выкрикивали разные лозунги: "Польша — это мы, а не Бандера и его собаки", а один из старших мужчин даже сказал обидные слова в сторону украинской писательницы: "Я бы облил ее мочой, но моя моча слишком ценна, и я этого не сделаю".

Организаторы вызвали полицию, но она не смогла ничего сделать. Митингующие говорили, что пришли на открытую встречу с Забужко. Кроме того, лидер группы сам хотел подать заявление в полицию.

"Мы хотели сообщить о преступлении речи вражды под видом культурного собрания, как это делали фашисты", – говорит организатор митингов.

Оксана Забужко отреагировала на такие действия митингующих, назвав их титушками.

"Вот так выглядят тетушки", — сказала украинская писательница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Забужко раскритиковала критиков феминитивов в украинском языке.



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