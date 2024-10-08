"Возвращайся воевать!": поляки захейтили выступление украинца на "Голосе Польши" (ВИДЕО)

18-летний украинский певец Ярослав Рогальский принял участие в 15-м сезоне шоу "Голос Польши". Несмотря на то, что голос украинца понравился судьям, поляки отреагировали с резкой критикой его выступления, а одним из их главных замечаний стала национальность певца.



Ярослав Рогальский. Фото из открытых источников

Во время первого раунда реалити-шоу "Голос Польши", когда проходят слепые прослушивания, Ярослав Рогальский исполнил песню "Bad Day" канадского музыканта Дэниеля Паутера. Судьи шоу оценили выступление украинского певца, нажали кнопку и все обернулись, чтобы Ярослав попал в их команду.

Однако выступление юноши вызвало волну хейта и ненависти среди польских зрителей в социальных сетях. Большинству аудитории "Голоса Польши" явно не понравилась национальность украинца. В комментариях зрители призвали 18-летнего парня возвращаться в Украину, чтобы воевать на войне.

"Вместо того чтобы воевать за свою страну, парень пытается сделать карьеру в Польше. Я не буду комментировать вокал, потому что меня бесит то, что он хочет быть звездой здесь, а в Украине ему не хватило мужества защищать свою родину", – говорится в типичном комментарии с критикой украинского певца.

Между польскими зрителями возникла дискуссия, и некоторые пытались убедить критиков украинца. В частности, они объясняли, что конкурсанты из Польши активно участвуют в таких шоу в других странах и в этом нет ничего удивительного, а также указывали на молодой возраст певца для войны в Украине.

"Итак, если поляки появляются в "Голосах" по всему миру, это нормально, но если в "Голосе Польши" появляется кто-то другой национальности, то это ненависть и его не нужно пускать дальше? Забери свое дерьмо с собой"

"Он еще ребенок! Ему всего 18! Если бы это был твой сын или брат, ты бы и его послал на войну?! Какое бездушие!"

Однако подобные комментарии не смогли убедить людей, продолжавших критиковать 18-летнего Ярослава Рогальского.

Ярослав Рогальский – украинский певец родом из Херсона. В 13 лет стал полуфиналист пятого сезона украинского шоу "Голос. Дети", участник проекта "Поют все" и победитель "Черноморских игр" 2017 года. После начала полномасштабной войны выехал из Украины в Польшу, где занимается музыкой и активно участвует в акциях поддержки Украины.

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