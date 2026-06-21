"Время забыть о неполноценности": Жорин жестко ответил на истерики в Польше из-за Героев УПА

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал обострение в отношениях между Украиной и Польшей после решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Военный призвал не воспринимать действия польских властей как неожиданность, отметив, что Варшава ориентируется прежде всего на собственный электорат.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

По словам Жорина, дискуссия вокруг названия украинского подразделения в честь Героев УПА стала частью внутриполитической повестки Польши.

"Не думаю, что поведение польских властей должно вызвать большое удивление. Они просто трудятся на свой электорат. УПА в Украине начали прославлять не вчера. И, конечно, мы продолжим гордиться своими героями – несмотря на истерики людей, плохо разбирающихся в истории. Украинцы должны забыть свою неполноценность, к которой привыкли наши "партнеры"", — отмечает военный.

В то же время он обратил внимание, что Польша помогает Украине не из-за названий подразделений, а из-за того, что "им это выгодно". По мнению Жорина, если Украина упадет в войне с Россией, тогда агрессия РФ не кончится, а расширится на соседние страны, в частности, Польшу.

"Вместо ультиматумов и споров следует перейти к развитию общей архитектуры европейской безопасности, в которой все заинтересованы, учитывая современные реалии", — заключает Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки хотят наградить Зеленского новым орденом вопреки решению Навроцкого.

Также "Комментарии" писали, что МИД Украины объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.