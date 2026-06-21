"Час забути про меншовартість": Жорін жорстко відповів на істерики у Польщі через Героїв УПА

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував загострення у відносинах між Україною та Польщею після рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Військовий закликав не сприймати дії польської влади як несподіванку, наголосивши, що Варшава орієнтується насамперед на власний електорат.

Максим Жорін. Фото з відкритих джерел

За словами Жоріна, дискусія навколо назви українського підрозділу на честь Героїв УПА стала частиною внутрішньополітичного порядку денного Польщі.

"Не думаю, що поведінка польської влади має викликати велике здивування. Вони просто працюють на свій електорат. УПА в Україні почали прославляти не вчора. І, звісно, ми продовжимо пишатись своїми героями — незважаючи на істерики людей, які погано розбираються в історії. Українці повинні забути свою меншовартість, до якої звикли наші "партнери"", — зауважує військовий.

Водночас він звернув увагу, що Польща допомагає Україні не через назви підрозділів, а через те, що "їм це вигідно". На думку Жоріна, якщо Україна впаде у війні з Росією, тоді агресія РФ не скінчиться, а розшириться на сусідні країни, зокрема Польщу.

"Замість ультиматумів та суперечок варто перейти до розбудови спільної архітектури європейської безпеки, в якій всі зацікавлені, враховуючи сучасні реалії", — підсумовує Жорін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що поляки хочуть нагородити Зеленського новим орденом всупереч рішеню Навроцького.

Також "Коментарі" писали, що МЗС України оголосило ультиматум Польщі після скандалу з орденом.