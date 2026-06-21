"Час забути про меншовартість": Жорін жорстко відповів на істерики у Польщі через Героїв УПА

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Slava Kot
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував загострення у відносинах між Україною та Польщею після рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Військовий закликав не сприймати дії польської влади як несподіванку, наголосивши, що Варшава орієнтується насамперед на власний електорат.
Максим Жорін. Фото з відкритих джерел
За словами Жоріна, дискусія навколо назви українського підрозділу на честь Героїв УПА стала частиною внутрішньополітичного порядку денного Польщі.
Водночас він звернув увагу, що Польща допомагає Україні не через назви підрозділів, а через те, що "їм це вигідно". На думку Жоріна, якщо Україна впаде у війні з Росією, тоді агресія РФ не скінчиться, а розшириться на сусідні країни, зокрема Польщу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що поляки хочуть нагородити Зеленського новим орденом всупереч рішеню Навроцького.
Також "Коментарі" писали, що МЗС України оголосило ультиматум Польщі після скандалу з орденом.