Все очень серьезно: куда Польша срочно перебрасывает 10 тысяч военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Все очень серьезно: куда Польша срочно перебрасывает 10 тысяч военных

Польша разворачивает 10 тысяч военных для защиты критической инфраструктуры

20 ноября 2025, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польские власти заявили о развертывании 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт", что является крупнейшим внутренним военным привлечением за последние годы. Информацию подтвердил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Все очень серьезно: куда Польша срочно перебрасывает 10 тысяч военных

Военные Польши. Фото: из открытых источников

По его словам, целью операции является усиление охраны критической инфраструктуры и предотвращение возможных диверсий на территории страны.

Военнослужащие будут работать в тесном взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и администрации Польши (MSWiA).

Кроме того, контингент включает силы оперативных войск и подразделения территориальной обороны WOT (Terytorialsi).

Также во время развертывания таких войск Польша намерена использовать не только живую силу, но и военную технику, мобильные системы охраны и разведывательные комплексы.

Отмечается, что применение средств на основе искусственного интеллекта, которые должны улучшить выявление угроз и мониторинг важных объектов. Военные рассредоточены по всей территории страны, включая энергетические, транспортные и оборонные объекты.

В то же время в Польше подчеркивают, что решение связано с ростом диверсионной активности иностранных служб в Европе.

Кроме того, в Варшаве добавили, что операция "Горизонт" должна повысить устойчивость государства и гарантировать безопасность населения в случае гибридных угроз.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва увидела проявление "русофобии" в решении Варшавы закрыть последнее действующее российское консульство в Польше. Страна-агрессор назвала это "проявлением отсутствия здравого смысла". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделай пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

