Все дуже серйозно: куди Польща терміново перекидає 10 тисяч військових

Польська влада заявила про розгортання 10 тисяч військових у рамках операції "Обрій", що є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки. Інформацію підтвердив Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Військові Польщі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, метою операції є посилення охорони критичної інфраструктури та запобігання можливим диверсіям на території країни.

Військовослужбовці працюватимуть у тісній взаємодії із підрозділами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA).

Крім того, контингент включає сили оперативних військ та підрозділи територіальної оборони WOT (Terytorialsi).

Також під час розгортання таких військ Польща має намір використати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси.

Зазначається, що застосування засобів на основі штучного інтелекту, які мають покращити виявлення загроз та моніторинг важливих об'єктів. Військові розосереджені на всій території країни, включаючи енергетичні, транспортні та оборонні об'єкти.

Водночас у Польщі наголошують, що рішення пов'язане із зростанням диверсійної активності іноземних служб у Європі.

Крім того, у Варшаві додали, що операція "Обрій" має підвищити стійкість держави та гарантувати безпеку населення у разі гібридних загроз.

