Все дуже серйозно: куди Польща терміново перекидає 10 тисяч військових

Польща розгортає 10 тисяч військових для захисту критичної інфраструктури

20 листопада 2025, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польська влада заявила про розгортання 10 тисяч військових у рамках операції "Обрій", що є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки. Інформацію підтвердив Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Все дуже серйозно: куди Польща терміново перекидає 10 тисяч військових

Військові Польщі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, метою операції є посилення охорони критичної інфраструктури та запобігання можливим диверсіям на території країни.

Військовослужбовці працюватимуть у тісній взаємодії із підрозділами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA).

Крім того, контингент включає сили оперативних військ та підрозділи територіальної оборони WOT (Terytorialsi).

Також під час розгортання таких військ Польща має намір використати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси.

Зазначається, що застосування засобів на основі штучного інтелекту, які мають покращити виявлення загроз та моніторинг важливих об'єктів. Військові розосереджені на всій території країни, включаючи енергетичні, транспортні та оборонні об'єкти.

Водночас у Польщі наголошують, що рішення пов'язане із зростанням диверсійної активності іноземних служб у Європі.

Крім того, у Варшаві додали, що операція "Обрій" має підвищити стійкість держави та гарантувати безпеку населення у разі гібридних загроз.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва побачила вияв "русофобії" у рішенні Варшави закрити останнє російське консульство в Польщі. Країна-агресор назвала це "проявом відсутності здорового глузду". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зроби прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.




