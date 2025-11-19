Москва увидела проявление "русофобии" в решении Варшавы закрыть последнее действующее российское консульство в Польше. Страна-агрессор назвала это "проявлением отсутствия здравого смысла". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделай пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Заявление главного рупора Кремля прозвучали в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Топ-дипломат Польши сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ из-за взрыва на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила разведку страны-агрессора.

Кремль отреагировал на эти обвинения и заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.

"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения — желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", — высказался Дмитрий Песков.

Напомним, в Польше через несколько дней планируют закрыть последнее российское консульство в этой стране.

Такое решение было принято после взрывов на железной дороге. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует издание Sky News.

Во время выступления в польском парламенте глава МИД подчеркнул, что Варшава отреагирует на саботаж на железнодорожных путях в ближайшие несколько дней. В том числе будет закрыто последнее консульство РФ, действующее в Гданьске, на севере страны.

