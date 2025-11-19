Рубрики
Кравцев Сергей
Москва увидела проявление "русофобии" в решении Варшавы закрыть последнее действующее российское консульство в Польше. Страна-агрессор назвала это "проявлением отсутствия здравого смысла". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделай пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Заявление главного рупора Кремля прозвучали в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Топ-дипломат Польши сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ из-за взрыва на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила разведку страны-агрессора.
Кремль отреагировал на эти обвинения и заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.
Напомним, в Польше через несколько дней планируют закрыть последнее российское консульство в этой стране.
Такое решение было принято после взрывов на железной дороге. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует издание Sky News.
Во время выступления в польском парламенте глава МИД подчеркнул, что Варшава отреагирует на саботаж на железнодорожных путях в ближайшие несколько дней. В том числе будет закрыто последнее консульство РФ, действующее в Гданьске, на севере страны.
