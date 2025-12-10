Встреча Зеленского с Навроцким: в Варшаве поставили Киеву удивительный ультиматум

В Варшаве продолжаются согласования деталей предстоящей встречи президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Об этом сообщил Марцин Пщидач, глава Бюро международной политики при президенте Польши, передает Rmf24. Чиновник подчеркнул, что встреча, если она состоится в ближайшее время, пройдет именно в польской столице.

По словам Пщидача, польская сторона активно контактирует с украинским руководством по поводу даты проведения встречи и ключевых решений, которые могут быть приняты во время визита. Ожидается, что переговоры принесут положительные результаты для двусторонних отношений и будут способствовать дальнейшему укреплению.

Первоочередными темами для обсуждения станут вопросы безопасности, исторические аспекты и экономическое сотрудничество. Польский чиновник подчеркнул, что Варшава продолжает поддерживать Украину в войне против России и стремится обеспечить диалог о мирных договоренностях. Дополнительно на повестке дня будут двусторонние вопросы, имеющие значение для польской стороны, включая историческую тематику и экономическое сотрудничество.

Кароль Навроцкий подчеркнул необходимость "симметрии" в отношениях между Польшей и Украиной и ожидает большей благодарности со стороны Киева за поддержку страны в военное время. Он также пригласил президента Зеленского посетить Варшаву для обсуждения неотложных двусторонних вопросов, требующих решения на самом высоком уровне.

