У Варшаві тривають узгодження деталей майбутньої зустрічі президентів України та Польщі – Володимира Зеленського та Кароля Навроцького. Про це повідомив Марцін Пщидач, голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі, передає Rmf24. Посадовець наголосив, що зустріч, якщо вона відбудеться найближчим часом, пройде саме у польській столиці.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пщидача, польська сторона активно контактує з українським керівництвом щодо дати проведення зустрічі та ключових рішень, які можуть бути ухвалені під час візиту. Очікується, що переговори принесуть позитивні результати для двосторонніх відносин і сприятимуть їх подальшому зміцненню.

Першочерговими темами для обговорення стануть питання безпеки, історичні аспекти та економічне співробітництво. Польський посадовець підкреслив, що Варшава продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії та прагне забезпечити діалог щодо мирних домовленостей. Додатково на порядку денному будуть двосторонні питання, що мають значення для польської сторони, включаючи історичну тематику та економічну співпрацю.

Нещодавно Кароль Навроцький підкреслив необхідність "симетрії" у відносинах між Польщею та Україною та очікує більшої вдячності з боку Києва за підтримку країни у воєнний час. Він також запросив президента Зеленського відвідати Варшаву для обговорення нагальних двосторонніх питань, які потребують вирішення на найвищому рівні.

Як вже писали "Коментарі", у Кремлі висловили позитивну оцінку останнім заявам президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переваги Росії на полі бою в Україні та неможливості приєднання України до НАТО. Речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що висловлювання Трампа мають велике значення та в багатьох аспектах збігаються з позицією російської сторони, передає AFP.