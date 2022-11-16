Взрыв в Польше. Реакция президента Анджея Дуды на украинскую ракету

15 ноября Российская Федерация произвела наибольший ракетный обстрел украинских территорий с начала полномасштабного вторжения, выпустив более 100 ракет. Вечером появилась, что пограничный польский поселок пострадал от ракетного удара. Президент Польши Анджей Дуда собрал Совет национальной безопасности и обороны и обсудил инцидент в приграничном поселке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

МИД Польши поздно вечером 15 ноября заявил, что по поселку Пшеводуви нанес удар российское оружие и убило двух поляков. Со временем иностранные чиновники начали менять риторику и все больше придерживались версии, что, вероятно, украинская система ПВО сработала и попала в пограничный поселок. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Теперь и президент Польши официально заявил, что наиболее вероятно это была украинская ракета, которая использовалась для сбивания российских снарядов.

Украина защищалась, очевидно и ясно, также запуская ракеты, задачей которых было сбивать российские ракеты, сказал Дуда.

"Все указывает на то, что это несчастный случай", – озвучил ситуацию о ракетном ударе по Польше Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что подобную позицию занимает и Олаф Шольц. Немецкий политик заявил, что неважно чья ракета упала в Польше, ведь если бы РФ не напала на Украину такой ситуации можно было избежать.

Также "Комментарии" писали о реакции Министерства иностранных дел Китая на произошедший в Польше инцидент 15 ноября.

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