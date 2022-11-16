logo

BTC/USD

16544.01

ETH/USD

1207.57

LTC/USD

57.24

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Взрыв в Польше. Реакция президента Анджея Дуды на украинскую ракету
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв в Польше. Реакция президента Анджея Дуды на украинскую ракету

Президент Польши Анджей Дуда считает несчастным случаем ситуацию, которая сложилась из-за массированного запуска российских ракет по территории Украины

16 ноября 2022, 14:50 comments2509
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

15 ноября Российская Федерация произвела наибольший ракетный обстрел украинских территорий с начала полномасштабного вторжения, выпустив более 100 ракет. Вечером появилась, что пограничный польский поселок пострадал от ракетного удара. Президент Польши Анджей Дуда собрал Совет национальной безопасности и обороны и обсудил инцидент в приграничном поселке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

Взрыв в Польше. Реакция президента Анджея Дуды на украинскую ракету

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

МИД Польши поздно вечером 15 ноября заявил, что по поселку Пшеводуви нанес удар российское оружие и убило двух поляков. Со временем иностранные чиновники начали менять риторику и все больше придерживались версии, что, вероятно, украинская система ПВО сработала и попала в пограничный поселок. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Теперь и президент Польши официально заявил, что наиболее вероятно это была украинская ракета, которая использовалась для сбивания российских снарядов.

Украина защищалась, очевидно и ясно, также запуская ракеты, задачей которых было сбивать российские ракеты, сказал Дуда.

"Все указывает на то, что это несчастный случай", – озвучил ситуацию о ракетном ударе по Польше Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что подобную позицию занимает и Олаф Шольц. Немецкий политик заявил, что неважно чья ракета упала в Польше, ведь если бы РФ не напала на Украину такой ситуации можно было избежать.

Также "Комментарии" писали о реакции Министерства иностранных дел Китая на произошедший в Польше инцидент 15 ноября.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/duda-po-spotkaniu-bbn-wybuch-w-przewodowie-to-nie-byl-atak-na-polske/w7byvlg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!