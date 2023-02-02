Взрыв в польской школе: эвакуировано больше двухсот детей

В начальной школе в городе Рыбник случился неприятный инцидент – во время очередного урока взорвался портфель одного из учеников. Администрация школы тут же сообщила о данной ситуации полиции и спасателям, а также эвакуировала всех учеников, которых на момент происшествия было больше 250-ти, передает издание Polsatnews.

фото тематическое, из открытых источников

"Во время урока учитель заметил, что из рюкзака одного из учеников идет дым. Педагог тут же взял его и вынес в коридор, немедленно сообщив о произошедшем администрации школы. После этого директор учебного заведения приказал эвакуировать всех учащихся и персонал в составе 31 человека", — рассказывает один из сотрудников полиции.

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На место происшествия приехало три пожарных экипажа.

"Нам сообщили, что в школе произошел взрыв, а коридор и кабинеты наполнились дымом", — подчеркнул один из спасателей.

В итоге выяснилось, что у одного из учеников взорвался павербанк, который предположительно был подключен в тот момент к телефону. Несмотря на то, что угрозы жизни детей миновала, вызванные на место инспекторы и спасатели проверили всю шклолу на предмет взрывоопасных веществ.

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