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Взрыв в польской школе: эвакуировано больше двухсот детей

Директор учебного заведения приказал эвакуировать всех учащихся и персонал в составе 31 человека

сегодня, 18:09
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В начальной школе в городе Рыбник случился неприятный инцидент – во время очередного урока взорвался портфель одного из учеников. Администрация школы тут же сообщила о данной ситуации полиции и спасателям, а также эвакуировала всех учеников, которых на момент происшествия было больше 250-ти, передает издание Polsatnews.

Взрыв в польской школе: эвакуировано больше двухсот детей

фото тематическое, из открытых источников

"Во время урока учитель заметил, что из рюкзака одного из учеников идет дым. Педагог тут же взял его и вынес в коридор, немедленно сообщив о произошедшем администрации школы. После этого директор учебного заведения приказал эвакуировать всех учащихся и персонал в составе 31 человека", — рассказывает один из сотрудников полиции.


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На место происшествия приехало три пожарных экипажа.

"Нам сообщили, что в школе произошел взрыв, а коридор и кабинеты наполнились дымом", — подчеркнул один из спасателей.

В итоге выяснилось, что у одного из учеников взорвался павербанк, который предположительно был подключен в тот момент к телефону. Несмотря на то, что угрозы жизни детей миновала, вызванные на место инспекторы и спасатели проверили всю шклолу на предмет взрывоопасных веществ.

Напомним, ранее мы сообщали, что россиянка на курорте в Таиланде откусила палец гражданке Польши, которая приехала туда отдыхать вместе с подругой. Несмотря на оперативное вмешательство полиции, наказания нападавшей удалось избежать. Как только россиянка получила "на руки" паспорт, тут же отправилась в аэропорт и улетела домой. Местные правоохранительные органы пообещали, что, как только россиянка приедет к ним в страну в следующий раз, она тут же будет арестована. 



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-02/rybnik-eksplozja-w-szkole-podstawowej-wybuchl-plecak-ucznia/?ref=slider
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