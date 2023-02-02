Взрыв в польской школе: эвакуировано больше двухсот детей

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
В начальной школе в городе Рыбник случился неприятный
инцидент – во время очередного урока взорвался портфель одного из учеников.
Администрация школы тут же сообщила о данной ситуации полиции и спасателям, а
также эвакуировала всех учеников, которых на момент происшествия было больше
250-ти, передает издание Polsatnews.
фото тематическое, из открытых источников
"Во время урока учитель заметил, что из рюкзака одного из
учеников идет дым. Педагог тут же взял его и вынес в коридор, немедленно сообщив
о произошедшем администрации школы. После этого директор учебного заведения
приказал эвакуировать всех учащихся и персонал в составе 31 человека", —
рассказывает один из сотрудников полиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
На место происшествия приехало три пожарных экипажа.
"Нам сообщили, что в школе произошел взрыв, а коридор и
кабинеты наполнились дымом", — подчеркнул один из спасателей.
В итоге выяснилось, что у одного из учеников взорвался
павербанк, который предположительно был подключен в тот момент к телефону.
Несмотря на то, что угрозы жизни детей миновала, вызванные на место инспекторы
и спасатели проверили всю шклолу на предмет взрывоопасных веществ.
Напомним, ранее мы сообщали, что россиянка на курорте в
Таиланде откусила палец гражданке Польши, которая приехала туда отдыхать вместе
с подругой. Несмотря на оперативное
вмешательство полиции, наказания нападавшей удалось избежать. Как только
россиянка получила "на руки" паспорт, тут же отправилась в аэропорт и улетела
домой. Местные правоохранительные органы пообещали, что, как только россиянка
приедет к ним в страну в следующий раз, она тут же будет арестована.
Обсуждения
Новости