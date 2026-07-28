"Я была очень наивна": украинка из Мариуполя рассказала о горькой реальности жизни в Польше

Украинка рассказала о реальности жизни в Польше. Фото: instagram/lera.vinogradina

Украинка из оккупированного Мариуполя Лера Виноградова откровенно рассказала об одной из самых больших проблем жизни в Польше – стремительном росте цен на недвижимость. По ее словам, даже после нескольких лет жизни и работы в Кракове собственное жилье для ее семьи остается недостижимой мечтой.

Украинка рассказала правду о ценах на жилье в Польше в Instagram. Она указывает, что после переезда в Польшу была уверена, что через несколько лет сможет накопить на первый взнос и оформить ипотеку.

"Я была очень наивна. Думала, что немного поработаем, насобираем на первый взнос и купим квартиру. Но после пандемии, инфляции и войны цены просто взлетели", – рассказала Лера.

По ее словам, если несколько лет назад за 700-800 тысяч злотых можно было приобрести просторную трехкомнатную квартиру в Кракове, то сейчас за такую сумму предлагают только небольшое жилье, не подходящее для ее большой семьи.

Лера указывает, что ситуацию усложняет то, что семья потеряла все имущество в оккупированном Мариуполе. Поэтому она не имеет недвижимости, которую могла бы продать для формирования первого взноса за жилье.

"Последний год я смиряюсь с мнением, что собственную квартиру, если и куплю, то уже тогда, когда дети вырастут", — призналась украинка.

Ее видео вызвало оживленное обсуждение среди пользователей соцсетей. Многие украинцы, проживающие в странах Европы, написали, что также столкнулись с резким удорожанием недвижимости.

"Вроде и не слишком бедные. Мужчина работает в ИТ и зарабатывает столько, что мы могли и во время войны (в первые годы) купить 2 комнатную квартиру себе в Киеве за каких-то лет 3-5 или 3 комнатную квартиру где-то кроме Киева и Львова (большие города). Теперь мы в Европе и мы люксусные бомжи. Без надежды на будущее".

"Мы в Варшаве тоже бы не потянули, поэтому взяли ипотеку на квартиру за Варшавой. У вас не вариант уезжать за Краков, потому понимаю вас"

"Но что платить за арендованную, то лучше платить за свою же. Ставка та же. Даже арендовать в Кракове не дешево"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка вернулась из Польши и назвала главный минус жизни за границей.

Также "Кометнари" писали, что Туск предъявил жесткое требование Навроцкому из-за нападения на украинскую пару в Польше.