"Я була дуже наївна": українка з Маріуполя розповіла про гірку реальність життя в Польщі

Українка з окупованого Маріуполя Лєра Виноградова відверто розповіла про одну з найбільших проблем життя в Польщі — стрімке зростання цін на нерухомість. За її словами, навіть після кількох років життя та роботи в Кракові власне житло для її родини залишається недосяжною мрією.

Українка з розповіла про реальність життя в Польщі. Фото: instagram / lera.vinogradina

Українка розповіла правду про ціни на житло у Польщі в Instagram. Вона вказує, що після переїзду до Польщі була впевнена, що за кілька років зможе накопичити на перший внесок і оформити іпотеку.

"Я була дуже наївна. Думала, що трохи попрацюємо, назбираємо на перший внесок і купимо квартиру. Але після пандемії, інфляції та війни ціни просто злетіли", — розповіла Лєра.

За її словами, якщо кілька років тому за 700-800 тисяч злотих можна було придбати простору трикімнатну квартиру в Кракові, то нині за таку суму пропонують лише невелике житло, яке не підходить для її великої сім'ї.

Лєра вказує, шо ситуацію ускладнює те, що родина втратила все майно в окупованому Маріуполі. Через це вона не має нерухомості, яку могла б продати для формування першого внеску за житло.

"Останній рік я змиряюся з думкою, що власну квартиру, якщо й куплю, то вже тоді, коли діти виростуть", — зізналася українка.

Її відео викликало жваве обговорення серед користувачів соцмереж. Багато українців, які мешкають у країнах Європи, написали, що також зіткнулися з різким подорожчанням нерухомості.

"Наче і не надто бідні. Чоловік працює в ІТ і заробляє стільки що ми могли і під час війни (в перші роки) купити 2 кімнатну квартиру собі в Києві за якихось років 3-5 чи 3 кімнатну квартиру десь окрім Києва і Львова (великі міста). Тепер ми в Європі і ми люксусні бомжі. Без надії на майбутнє".

"Ми у Варшаві теж би не потягнули, тому взяли іпотеку на квартиру за Варшавою. У вас не варіант виїжджати за Краків, тому розумію вас"

"Але що платити за орендовану то краще платити за свою ж. Ставка та сама. Навіть орендувати в Кракові не дешево"

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка повернулася з Польщі та назвала головний мінус життя за кордоном.

Також "Кометнарі" писали, що Туск поставив жорстку вимогу Навроцькому через напад на українську пару у Польщі.