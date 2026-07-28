Туск поставив жорстку вимогу Навроцькому через напад на українську пару у Польщі

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Slava Kot
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента Кароля Навроцького після нападу на українську пару у Вроцлаві. Глава польського уряду закликав президента припинити мовчання та чітко висловитися щодо діяльності радикальних угруповань та їх нападів на українців у Польщі.
Туск закликав Навроцького відреагувати на напади на українців. Фото з відкритих джерел
Туск виступив перед засіданням уряду де заявив, що Польща має посилити боротьбу з агресією та злочинами на ґрунті ненависті. За його словами, радикально налаштовані особи стають дедалі сміливішими, оскільки відчувають політичну підтримку.
Прем’єр звернувся безпосередньо до Кароля Навроцького з закликом "перервати своє мовчання" та висловити позицію щодо діяльності радикальних груп. Туск також висловив сподівання, що правоохоронні органи оперативно знайдуть винних у нападі та забезпечать їхнє покарання.
Окремо Туск наголосив, що напади на громадян України суперечать інтересам самої Польщі та шкодять безпеці суспільства. Політик закликав поляків не залишатися байдужими до проявів насильства та негайно повідомляти про такі випадки правоохоронців.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вроцлаві кілька поляків напала та побила українську пару.
Також "Коментарі" писали, що Путін заявив про територіальні претензії Польщі до України: жорстка відповідь Варшави.