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Туск поставив жорстку вимогу Навроцькому через напад на українську пару у Польщі

Дональд Туск вимагає від президента Навроцького реакції на побиття українців у Вроцлаві.

28 липня 2026, 14:45
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Slava Kot

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента Кароля Навроцького після нападу на українську пару у Вроцлаві. Глава польського уряду закликав президента припинити мовчання та чітко висловитися щодо діяльності радикальних угруповань та їх нападів на українців у Польщі.

Туск поставив жорстку вимогу Навроцькому через напад на українську пару у Польщі

Туск закликав Навроцького відреагувати на напади на українців. Фото з відкритих джерел

Туск виступив перед засіданням уряду де заявив, що Польща має посилити боротьбу з агресією та злочинами на ґрунті ненависті. За його словами, радикально налаштовані особи стають дедалі сміливішими, оскільки відчувають політичну підтримку.

"Ми мусимо вести рішучу боротьбу проти цього насильства, адже бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими й нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", – сказав Туск.

Прем’єр звернувся безпосередньо до Кароля Навроцького з закликом "перервати своє мовчання" та висловити позицію щодо діяльності радикальних груп. Туск також висловив сподівання, що правоохоронні органи оперативно знайдуть винних у нападі та забезпечать їхнє покарання.

Окремо Туск наголосив, що напади на громадян України суперечать інтересам самої Польщі та шкодять безпеці суспільства. Політик закликав поляків не залишатися байдужими до проявів насильства та негайно повідомляти про такі випадки правоохоронців.

"Не будьте байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганів, жорстоких злочинців та зла", — додав Туск.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вроцлаві кілька поляків напала та побила українську пару.

Також "Коментарі" писали, що Путін заявив про територіальні претензії Польщі до України: жорстка відповідь Варшави.



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Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-tusk-kibole-i-patologia-nabrala-odwagi-bo-dostala-polityczny,nIdn,1011660
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