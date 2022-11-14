«Я хочу, чтобы они умерли», - история поляка, приехавшего воевать за Украину

"Я никогда не чувствовал такой ненависти. Сейчас я хочу лишь одного, что все они умерли, мне совершенно плевать на их жизни. Мне все равно, что они чьи-то братья, мужья, сыновья. Заслуживают ли они смерти, будет ли кто-то плакать по них? Неважно все это теперь", — рассказывает Норберт, поляк, приехавший воевать за Украину.

фото тематическое, из открытых источников

Журналистам местной газеты мужчина рассказывает, что в украинский Яворов его привез знакомый таксист. На границе, говорит поляк, не было больших очередей, однако там они встретили несколько грузовых автомобилей, которые направлялись в Украину с гуманитарной помощью.

"Мы встретили много машин, перевозящих медикаменты, продовольственные товары и военные защитные снаряжения в Украину. Другая часть очереди состояла из женщин с маленькими детьми, убегающих от военной агрессии РФ в страны Европы", — вспоминает Норберт.

По приезду в Яворов, Норберт возле одного из домов встретил мужчину, которому рассказал о своем желании воевать за Украину. Пару следующих ночей гость из Польши жил именно того мужчины, после – военкомат, подписание необходимых документов и учения.

Во время обучения Норберт встретился с грузинами, финнами, латышами, эстонцами, чехами, британцами, датчанами, белорусами и многими своими соотечественниками из Польши. По завершению подготовки поляк ждал, что его отправят на фронт, однако его "кидали" из части в часть, приказывали заниматься обучением гражданских и проведением разнообразных инструктажей. Норберт ждал совсем другого, он хотел получить оружие и пойти на поле боя, однако украинская сторона ему такой возможности не предоставила, уже в конце апреля он решил вернуться домой и заниматься благотворительными делами, помогая беженцам.

Напомним, ранее мы писали, что Южная Корея намерена отправить Украине рекордный объем гуманитарной помощи.

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