«Я хочу, чтобы они умерли», - история поляка, приехавшего воевать за Украину

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Vitalii Rozkariaka
"Я никогда не
чувствовал такой ненависти. Сейчас я хочу лишь одного, что все они умерли, мне
совершенно плевать на их жизни. Мне все равно, что они чьи-то братья, мужья,
сыновья. Заслуживают ли они смерти, будет ли кто-то плакать по них? Неважно все
это теперь", — рассказывает Норберт, поляк, приехавший воевать за Украину.
фото тематическое, из открытых источников
Журналистам
местной газеты мужчина рассказывает, что в украинский Яворов его привез
знакомый таксист. На границе, говорит поляк, не было больших очередей, однако
там они встретили несколько грузовых автомобилей, которые направлялись в
Украину с гуманитарной помощью.
"Мы встретили
много машин, перевозящих медикаменты, продовольственные товары и военные защитные
снаряжения в Украину. Другая часть очереди состояла из женщин с маленькими детьми,
убегающих от военной агрессии РФ в страны Европы", — вспоминает Норберт.
По приезду в
Яворов, Норберт возле одного из домов встретил мужчину, которому рассказал о
своем желании воевать за Украину. Пару следующих ночей гость из Польши жил именно
того мужчины, после – военкомат, подписание необходимых документов и учения.
Во время обучения
Норберт встретился с грузинами, финнами, латышами, эстонцами, чехами,
британцами, датчанами, белорусами и многими своими соотечественниками из
Польши. По завершению подготовки поляк ждал, что его отправят на фронт, однако
его "кидали" из части в часть, приказывали заниматься обучением гражданских и
проведением разнообразных инструктажей. Норберт ждал совсем другого, он хотел
получить оружие и пойти на поле боя, однако украинская сторона ему такой
возможности не предоставила, уже в конце апреля он решил вернуться домой и
заниматься благотворительными делами, помогая беженцам.
Напомним, ранее
мы писали, что Южная Корея намерена отправить Украине рекордный объем
гуманитарной помощи.
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Обсуждения
Новости
Валентина
14 ноября 2022, 20:44
Кого Ви,шановний ,Норберт,маєте на увазі?Хто по Вашому повинен померти,рашисти чи ті,хто не дав Вам можливості захищати нашу країну?