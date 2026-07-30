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За несколько часов до залета ракеты: Зеленский предупредил Туска о масштабной атаке РФ

Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский заранее предупредил его о готовящемся Россией масштабной атаке.

30 июля 2026, 15:00
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский еще в преддверии масштабной российской атаки предупредил его о подготовке нового массированного удара. По словам польского премьера, эта информация прозвучала во время их встречи в Люблине 29 июля за несколько часов до инцидента с нарушением воздушного пространства Польши российской ракетой.

За несколько часов до залета ракеты: Зеленский предупредил Туска о масштабной атаке РФ

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск выступил на координационном совещании, созванном после падения российской ракеты в Люблинском воеводстве. Польский лидер рассказал, что у украинской стороны были точные данные о подготовке Россией масштабной воздушной атаки.

"Президент Зеленский предупредил меня, что у них есть точная информация о том, что Россия начнет массированную атаку на Украину. Есть обоснованные опасения, что Россия будет усиливать свои удары по Украине, в частности, авиаудары", — сказал Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что Варшава не планирует сворачивать сотрудничество с Киевом в сфере безопасности, несмотря на политические и исторические споры между странами.

"Я хочу очень четко подчеркнуть, что правительство будет тесно сотрудничать с Украиной по вопросам безопасности", — отметил Туск.

Премьер-министр Польши заявил, что происшествия этой ночью лишь подтвердили серьезность полученного предупреждения от Зеленского. Польские службы продолжают расследование инцидента с объектом, который залетел на территорию страны и упал в Люблинском воеводстве. По предварительным оценкам, им могла быть российская крылатая ракета Х-101.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на залет российской ракеты Х-101 на территорию Польши.

Также "Комментарии" писали, что глава Минобороны Косиняк-Камыш сделал тревожное заявление после падения российской ракеты в Польше.



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Источник: https://www.onet.pl/
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