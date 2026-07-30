За кілька годин до зальоту ракети: Зеленський попередив Туска про масштабну атаку РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що президент України Володимир Зеленський ще напередодні масштабної російської атаки попередив його про підготовку нового масованого удару. За словами польського прем’єра, ця інформація прозвучала під час їхньої зустрічі в Любліні 29 липня, за кілька годин до інциденту з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск виступив на координаційній нараді, скликаній після падіння російської ракети в Люблінському воєводстві. Польський лідер розповів, що українська сторона мала точні дані про підготовку Росією масштабної повітряної атаки.

"Президент Зеленський попередив мене, що у них є точна інформація про те, що Росія розпочне масовану атаку на Україну. Є обґрунтовані побоювання, що Росія буде посилювати свої удари по Україні, зокрема авіаудари", — сказав Туск.

Польський прем’єр також наголосив, що Варшава не планує згортати співпрацю з Києвом у сфері безпеки, попри політичні та історичні суперечки між країнами.

"Я хочу дуже чітко підкреслити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною в питаннях безпеки", — зазначив Туск.

Прем’єр-міністр Польщі заявив, що події цієї ночі лише підтвердили серйозність отриманого попередження від Зеленського. Наразі польські служби продовжують розслідування інциденту з об’єктом, який залетів на територію країни та впав у Люблінському воєводстві. За попередніми оцінками, ним могла бути російська крилата ракета Х-101.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі.

Також "Коментарі" писали, що очільник Міноборони Косіняк-Камиш зробив тривожну заяву після падіння російської ракети у Польщі.