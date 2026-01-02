logo

Польша Закончится ли война в Украине в 2026 году: что думают поляки
commentss НОВОСТИ Все новости

Закончится ли война в Украине в 2026 году: что думают поляки

Большинство поляков не верят, что российская война против Украины закончится в 2026 году

2 января 2026, 09:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подавляющее большинство, а именно 59,6% поляков не надеются, что российско-украинская война закончится в 2026 году. Об этом пишет Rzeczpospolita, которая приводит данные опроса IBRiS.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: что думают поляки

Украинцы и поляки. Фото: из открытых источников

Отмечается, что лишь только каждый пятый поляк (21,6%) верит, что война может закончиться в этом году.

18,9% опрошенных отметили, что не имеют мнения по этому поводу.

Среди тех, кто считает, что война не закончится, преобладают сторонники власти (64%), в то же время и сторонников оппозиции также немало (59%).

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе дали прямой ответ, приблизила ли мир в Украине встреча Зеленского и Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Об этом чиновник сказал в новогоднем обращении, сообщает Polsat News.

Дональд Туск заявил, что очень гордится своей страной, Польшей, и ее достижениями. Среди "десяти из тысячи" причин гордиться Польшей, названных премьер-министром, были, в частности, "безопасная и герметичная восточная граница" и "ответственная и жесткая политика в отношении предоставления убежища".  

"Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы", – добавил премьер.

Ранее "Комментарии" писали – Кремль последовательно усугубляет систему призыва и механизмы привлечения резервистов, пытаясь компенсировать значительные потери в войне против Украины. Такие действия свидетельствуют о серьезных проблемах России с укомплектованием личного состава, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




