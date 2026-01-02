Закончится ли война в Украине в 2026 году: что думают поляки

Подавляющее большинство, а именно 59,6% поляков не надеются, что российско-украинская война закончится в 2026 году. Об этом пишет Rzeczpospolita, которая приводит данные опроса IBRiS.

Отмечается, что лишь только каждый пятый поляк (21,6%) верит, что война может закончиться в этом году.

18,9% опрошенных отметили, что не имеют мнения по этому поводу.

Среди тех, кто считает, что война не закончится, преобладают сторонники власти (64%), в то же время и сторонников оппозиции также немало (59%).

