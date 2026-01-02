Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: що думають поляки

Переважна більшість, а саме 59,6% поляків не сподіваються, що російсько-українська війна закінчиться 2026 року. Про це пише Rzeczpospolita, яка наводить дані опитування IBRiS.

Українці та поляки. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що лише кожен п'ятий поляк (21,6%) вірить, що війна може закінчитися цього року.

18,9% опитаних наголосили, що не мають думки з цього приводу.

Серед тих, хто вважає, що війна не закінчиться, переважають прихильники влади (64%), водночас прихильників опозиції також чимало (59%).

